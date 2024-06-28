Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу, 29 июня

Kyiv Kraft Market

Когда: 29-30 июня, 10:00-21:00

Где: Парк им.Т.Шевченко

Адрес: б-р Шевченко (уличная зона, ст. м. "Площадь украинских героев")

Стоимость: вход свободный

Kyiv Kraft Market

Вы сможете погрузиться в невероятную атмосферу, отведать крафтовые продукты, дегустировать напитки, поучаствовать в мастер-классах, увидеть выступления народных коллективов и Заслуженных артистов Украины.

Посетителей ждут:

- поэтические встречи

- народные мастера и ремесленники из многих регионов Украины

- мастера хендмейда

- сыровары

- виноделы

- дизайнеры одежды

- фудкорт

Концертная программа будет продолжаться в течение 2-х дней.

В ассортименте маркета множество крафтовых сыров, вина, наливки, авторские сладости, дизайнерские аксессуары и одежда, художественные изделия, изысканные украшения, деревянный декор, полотенца, вышиванки ручной работы и многое другое.

Этномаркет от Все.Свои

Когда: 29-30 июня, 10:00-20:00

Где: ArtHall D12

Адрес: ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход свободный

Этномаркет от Все.Свои

На мероприятии соберутся талантливые мастера и ремесленники. Они представят на Этномаркете вышитые рубашки и одежду из натуральных тканей, керамическую посуду и деревянные кухонные принадлежности, аксессуары и декор из природных материалов, традиционные и современные украшения в этно-стиле.

В рамках маркета 29 июня также состоятся кинопоказы под открытым небом. Демонстрировать будут культовый фильм режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков" и приключенческо-историческую ленту режиссера Олеся Санина "Довбуш".

Лирическая и атмосферная комедия с привкусом сакуры "Поцелуй ангела или Страсти за Мураками"

Когда: 29 июня, начало в 18:00

Где: КУЛЬТ театр

Адрес: ул. Чикаленко (бывшая Пушкинская), 14

Стоимость: от 260 гривен

Поцелуй ангела или Страсти по Мураками

Когда ты сидишь на морском побережье, хочется, чтобы кто-то был рядом. Когда ты пьешь пиво в маленьком кафе – хорошо, когда есть с кем разделить это мгновение. Когда ты просыпаешься рано утром в постели – необходимо, чтобы кто-нибудь еще спал у твоего плеча. Когда ты целуешь – просто обязательно, чтобы на поцелуй отвечали.

Из названия можно подумать, что это представление по книге легендарного японского писателя Харуки Мураками. Это не так. Вернее – не совсем так. Спектакль не по конкретной книге – а по всем произведениям Мураками одновременно. Ведь все его книги разные, но неуловимо похожие: они об обычных людях, находящихся в поиске необычного.

Стендап "Смешная Семерка"

Когда: 29 июня, начало в 16:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 150 гривен

Стендап "Смешная Семерка"

В этот вечер выступят 7 молодых комиков и каждый из них поделится с вами частью своей жизни с помощью шуток. Комики рассказывают как свои "топовые" шутки, так и новые, которые вы, возможно, услышите первыми.

На сцене: Богдан Письменко, Слава Бу, Паша Пинчук, Андрей Пилат, Марк Свиридюк, Джейхун Сафаров и Руслан Колесник.

Ведущий: Дэн Че.

Возраст гостей: 18+.

Балет в 2 действиях "Сойкино Крыло"

Когда: 29 июня, начало в 17:00

Где: Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества)

Адрес: ул. Межигорская, 2

Стоимость: от 150 гривен

Балет "Соячье Крыло"

Новый год, день рождения и розовый туман воспоминаний наполняет жилище одинокого отшельника. Ему вспоминаются заманчивые дамы, которые обольщали его, улыбались, касались изящными руками. Все прошло, все стерло крыло убитой птицы, будто не он любил, не он стремился, не надеялся. Возвращает в воспоминания только память, испепеляющая душу, обжигающая сердце, искажающая мир.

И вот письмо. Она… и так предательски сердце перешло на бег… Выбросить бы это письмо, ее саму на свалку личной трагедии, но не сила противиться той, которая когда-то напоила горьким ядом любви. И вот откроется письмо, где будут воспоминания и слезы, радость и тоска, уныние и надежда, все оживет, одинокий дом наполнится предчувствием особенного Нового года…

Спектакль о любви и жизни "13 первых правил"

Когда: 29 июня, начало в 15:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр-т Броварской, 25

Стоимость: 400 гривен

Спектакль о любви и жизни "13 первых правил"

Из чего состоит жизнь? Из Дней рождений, из нового опыта, из тайн, разговоров о Гипербореях, оплеухах, изменах, баскетболе, поцелуях, слезах, танцах, смехе, словах, мелких переплетах, смерти. Но у нас у всех есть кое-что общее — все мы одеваем маски и любим делать вид, что счастливы, даже когда переживаем большое горе.

О гипербореях за свою жизнь узнают не все, но именно эти жители мифической страны могли позволить себе умирать не от старости и болезни, а от пресыщенности всем, что дает им жизнь. Но что они чувствуют и могут ли чувствовать вообще, это еще вопрос.

Возраст гостей: 16+.

Комедийно-поведенческая терапия под открытым небом

Когда: 29 июня, начало в 18:00

Где: KVSK

Адрес: ул. Константиновская, 37-а

Стоимость: 250 гривен

Комедийно-поведенческая терапия под открытым небом

Комедийно-поведенческая терапия — юмористическое мероприятие, на котором комики и квалифицированный психолог общаются со зрителями о различных актуальных проблемах и стараются изрядно над ними посмеяться или реально их решить.

Ваша менталка будет в надежных руках:

Алексей Гончаренко (практический психолог, автор двух научных работ)

(практический психолог, автор двух научных работ) Евгений Мазурян (сотрудник ГСЧС и человек с комедийным расстройством личности)

(сотрудник ГСЧС и человек с комедийным расстройством личности) Андрей Паньков (квалифицированный психиатр и неквалифицированный комик)

(квалифицированный психиатр и неквалифицированный комик) Виталий Шиндеровский (врач рентгенолог и профессиональный накрутчик)

Возраст гостей: 18+.

Спектакль-стендап "Бояться нет смысла"

Когда: 29 июня, начало в 18:00

Где: НЦТМ им. Леся Курбаса

Адрес: ул. Владимирская, 23-в

Стоимость: от 200 гривен

Спектакль-стендап "Бояться нет смысла"

"Бояться нет смысла" — это спектакль-стендап, воспроизводящий жизнь простого пехотинца через комедийные моменты и ситуации, начиная с момента мобилизации и заканчивая фронтовой жизнью.

Именно с помощью смеха, иронии и юмора автор расскажет о жизни на передовой. На войне тоже смеются. На вопрос, как можно смеяться над таким ужасным явлением, как война, автор отвечает: "Не только можно, но и нужно". Это ведь не просто насмешка. Это смех, который выступает лекарством и защищает психологически от стресса в условиях войны.

Трибьют-концерт Imagine Dragons Tribute в Barbeer Music Pub

Когда: 29 июня, начало в 19:00

Где: Barbeer Music Pub

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

Трибьют-концерт Imagine Dragons Tribute

Barbeer Music Pub приглашает на трибьют-концерт американской поп-рок-группы Imagine Dragons.

"Believer", "Natural", "Bad Liar", "Thunder" и многие другие песни звезд в живом исполнении от группы Jack London.

Сразу после концерта в этом же зале оставайтесь танцевать под лучшие хиты от диджея до 23:00!

Подпольный стендап "Вечер юмора"

Когда: 29 июня, начало в 18:30

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Подпольный стендап "Вечер юмора"

Всех желающих приглашают на вечер смелой украинской комедии от "Подпольного стендапа". Это отличная возможность посмеяться и поддержать состояние своей менталки!

Underground Standup Club – легендарное место, где с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.

К вашим услугам кухня и бар, которые дополнят ваш вечер вкусными блюдами и напитками.

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Юра Коломиец, Лана Чубаха и Артур Петров.

PROBASS ∆ HARDI и НАОНИ Оркестра – музыкальное шоу мирового уровня на "Поляне ВДНГ"

Когда: 29 июня, начало в 19:00

Где: Поляна ВДНГ

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 300 гривен

PROBASS ∆ HARDI и НАОНИ Оркестра

PROBASS ∆ HARDI – это знаменитая группа, авторы легендарного трека "Доброго вечора, ми з України".

Электронная и рок-музыка в сочетании с оркестром народных инструментов (НАОНИ) по-настоящему поражает ритмами и чувственными этно-мелодиями с эмоциональным содержанием.

Уникальная арт-инсталляция, мощная акустика и динамичное световое шоу с видеовизуализацией создадут невероятную атмосферу, в которой каждый присутствующий сможет насладиться лучшими хитами и услышать новые работы исполнителей.

Stand Up на крыше Gulliver

Когда: 29 июня, начало в 18:30

Где: БЦ Gulliver

Адрес: п л. Спортивная, 1а (Башня Б)

Стоимость: 400 гривен

Stand Up на крыше Gulliver

Бродячий Stand-up приглашает вас на комедийный вечер под открытым небом — Stand Up на Крыше. Их лучшие стендап-комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни.

Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений.

Для вас будут выступать: Феликс Редька, Джейхун Сафаров, Богдан Письменко, Паша Пинчук, Андрей Пилат и Марк Свиридюк.

Возраст гостей: 18+.

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 30 июня

"KVADRAT-шоу". Импровизационное шоу от театра "Черный квадрат"

Когда: 30 июня, начало в 18:00

Где: Boho

Адрес: ул. Ивана Федорова, 4

Стоимость: от 250 гривен

KVADRAT-шоу – это увлекательное театральное комедийное шоу без сценария. Сочетание традиционного театра, легендарных бродвейских импровизационных шоу и интерактивного общения со зрителем.

Именно они – зрители – будут главными драматургами и режиссерами шоу. Они будут решать, в каких ролях и где окажутся актеры в следующее мгновение. А задачей артистов становится максимально яркое развитие идеи публики, чтобы в результате получилось полноценное произведение искусства!

Играют мастера комедийной импровизации: Евгений Амарица, Ирина Гатун, Александр Развьяков и Сергей Федорчук.

Спектакль "Доставка. Уровень Бог."

Когда: 30 июня, начало в 18:00

Где: Культурный центр "Арт-Братислава"

Адрес: ул. Архипенко, 5

Стоимость: от 250 гривен

Когда курьер службы доставки появляется в вашем доме – ничего удивительного в этом нет.

Но если вы уверены, что ничего не заказывали — это вызывает вопрос.

А еще больше вопросов — когда вспоминаете, что все-таки заказывали…

В ролях: Александра Тараканова, Евгений Амадор, Елена Вахромеева, Дмитрий Басий.

Воскресный стендап

Когда: 30 июня, начало в 19:00

Где: DoskaBar

Адрес: ул. Прорезная, 21

Стоимость: от 200 гривен

Воскресный стендап

Ваш вечер будет наполнен шутками, смехом и новыми знакомствами если вы посетите этот вечер в Comedy Room! Организаторы обещают гостям дешевый бар, вкусную еду и классный стендап.

В этот вечер выступают: Валентин Перуз, Макс Мельников и Дмитрий Белоус.

Ведущий – Тимофей Мишаков.

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

Когда: 30 июня, начало в 19:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

По пьесе скандального, харизматичного драматурга Александра Неволько.

Одинокая женщина в бурной жизни, стремится к любви. Существует ли идеальный мужчина? Что лучше завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя, хоть немного счастливее?

Когда никто не понимает душевных страданий, не протянет руку навстречу, поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….

Возраст гостей: 21+. В спектакле присутствует ненормативная лексика, сцены насилия и эротического характера.

Трибьют "Ляпис 98" (Русский) — группа All Night XL

Когда: 30 июня, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 150 гривен

Трибьют "Ляпис 98" (Русский) — группа All Night XL

All Night XL – столичный кавер-бэнд, чей уровень профессионализма уже более 10 лет покоряет слушателей. Музыканты создают мощные каверы на украинские и мировые рок-хиты. All Night уже отыграли более 1500 концертов в Киеве и других городах Украины, а также были финалистами конкурса трибьютов Route 66.

История легендарной группы Ляпис Трубецкой берет свое начало в 90-е годы. За время своего существования коллектив получил большое количество музыкальных наград, выходил на сцены крупнейших фестивалей и завоевал расположение миллионов.

Стендап на Подоле

Когда: 30 июня, начало в 18:30

Где: 128 Podil Food Market

Адрес: ул. Нижний Вал, пятнадцатая

Стоимость: от 300 гривен

Стендап. Разделение. Терраса

Stand Up Comedy – это современный юмор, откровенный и острый! Такого по ТВ не увидишь!

Приходите на стендап-вечеринку, которая состоится на уютной открытой террасе, чтобы посмеяться и помочь собрать донаты на ВСУ.

В этот вечер вас будут заряжать позитивом:

• Антон Стенюк – резидент известного стендап-клуба "Подпольный Стендап", победитель тв-шоу "Рассмеши Комика"

• Свят Марченко — инди-комик, продюсер вечеринок "Стендап Рух"

• Дядя Женя – старейший комик Украины, лауреат международного фестиваля комедии ISUF

• Артур Петров — резидент известного стендап-клуба "Подпольный Стендап", финалист шоу "Комик на Миллион"

Возраст гостей: 18+.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти самых необычных музеях в Киеве. Здесь предлагают своим гостям поистине неординарные коллекции, которые помогут вам не просто получить массу ярких ямоций, но узнать много нового.