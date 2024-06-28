Куди піти на вихідних у Києві: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти у Києві у суботу, 29 червня

Kyiv Kraft Market

Коли: 29-30 червня, 10:00-21:00

Де: Парк ім.Т.Шевченка

Адреса: Б-р Шевченка (вулична зона, ст. м. "Площа українських героїв")

Вартість: вхід вільний

Kyiv Kraft Market

Ви зможете поринути в неймовірну атмосферу, куштувати, дегустувати, прийняти участь в майстер-класах, побачити виступи народних колективів та Заслужених артистів України.

На відвідувачів чекають:

- поетичні зустрічі

- народні майстри та ремісники з багатьох регіонів України

- Майстри хендмейд

- Сировари

- Винороби

- Дизайнери одягу

- Фудкорт

Концертна програма триватиме протягом 2-х днів.

В асортименті товарів — безліч крафтових сирів, вина, наливок, авторські солодощі, дизайнерські аксесуари та одяг, художні вироби, вишукані прикраси, дерев’яний декор, рушники, вишиванки ручної роботи.

Етномаркет від Всі.Свої

Коли: 29-30 червня, 10:00-20:00

Де: ArtHall D12

Адреса: вул. Десятинна, 12

Вартість: вхід вільний

Етномаркет від Всі.Свої

На заході зберуться талановиті майстри, ремісники та мануфактури. Вони представлять на Етномаркеті вишиті сорочки та одяг з натуральних тканин, керамічний посуд та дерев'яне кухонне приладдя, аксесуари та декор з природних матеріалів, традиційні та сучасні прикраси у стилі етно.

В рамках маркету 29 червня також відбудуться кінопокази просто неба. Демонструватимуть культовий фільм режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" та пригодницько-історичну стрічку режисера Олеся Саніна "Довбуш".

Лірична та атмосферна комедія з присмаком сакури "Поцілунок янгола або Пристрасті за Муракамі"

Коли: 29 червня, початок о 18:00

Де: КУЛЬТ театр

Адреса: вул. Чикаленка (колишня Пушкінська), 14

Вартість: від 260 гривень

Поцілунок янгола або Пристрасті за Муракамі

Коли ти сидиш на морському узбережжі — хочеться щоб хтось був поряд. Коли ти п’єш пиво в маленькому кафе – добре, коли є з ким розділити цю мить. Коли ти просинаєшся рано вранці у ліжку – необхідно, щоб хтось ще спав біля твого плеча. Коли ти цілуєш – просто обов’язково, щоб на поцілунок відповідали.

З назви можна подумати, що це вистава по книзі легендарного японського письменника Харукі Муракамі. Це не так. Точніше – не зовсім так. Вистава не по конкретній книзі – а по всіх творах Муракамі одночасно. Адже всі його книги різні, але невловимо схожі: вони про звичайних людей, що знаходяться у пошуку незвичайного.

Стендап "Смішна Сімка"

Коли: 29 червня, початок о 16:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 150 гривень

Стендап "Смішна Сімка"

Цього вечора виступатимуть 7 молодих коміків і кожен з них поділиться з вами частиною свого життя за допомогою жартів. Коміки розповідають як свої "топові" жарти, так і нові, котрі ви, можливо, почуєте першими.

На сцені: Богдан Письменко, Слава Бу, Паша Пінчук, Андрій Пілат, Марк Свиридюк, Джейхун Сафаров та Руслан Колесник.

Ведучий: Ден Че.

Вік гостей: 18+.

Балет на 2 дії "Сойчине Крило"

Коли: 29 червня, початок о 17:00

Де: Київська опера (Театр опери і балету для дітей та юнацтва)

Адреса: вул. Межигірська, 2

Вартість: від 150 гривень

Балет "Сойчине Крило"

Новий рік, день народження і рожевий туман спогадів наповнює помешкання самотнього відлюдька. Йому згадуються принадні пані, які зваблювали його, посміхалися, торкалися витонченими руками. Все минуло, все стерло крило вбитої птахи, ніби не він любив, не він прагнув, не він сподівався. Повертає у спогади тільки пам’ять, яка спопеляє душу, випалює серце, спотворює світ.

І ось лист. Вона… і так зрадницьки серце перейшло на біг… Викинути б того листа, її саму на звалище особистої трагедії, але не сила опиратися тій, яка колись напоїла гіркою отрутою кохання. І ось відкриється лист, де будуть спогади і сльози, радість і жура, зневіра і сподівання, все оживе, одинокий будинок наповниться передчуттям особливого Нового року… І сині квіти барвінку…на щастя…

Вистава про кохання і життя "13 перших правил"

Коли: 29 червня, початок о 15:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр-т Броварський, 25

Вартість: 400 гривень

Вистава про кохання і життя "13 перших правил"

З чого складається життя? Зі Днів Народжень, з нового досвіду, з таємниць, розмов про Гипербореїв, ляпасів, зрад, баскетболу, поцілунків, сліз, танців, сміху, слів, дрібних халеп, смерті. Але у нас є спільне — всі ми вдягаємо маски і любимо вдавати що щасливі, навіть коли переживаємо велике горе.

Про Гипербореїв за своє життя дізнаються не всі, але саме ці мешканці міфічної країни могли дозволити собі помирати не від старості і хвороби, а від пересиченості всім, що дає життя. Але що вони відчувають і чи вміють відчувати взагалі, це ще питання.

Вік гостей: 16+.

Комедійно-поведінкова терапія просто неба

Коли: 29 червня, початок о 18:00

Де: KVSK

Адреса: вул. Костянтинівська, 37-а

Вартість: 250 гривень

Комедійно-поведінкова терапія просто неба

Комедійно-поведінкова терапія — гумористичний захід, на якому комікі та кваліфікований психолог спілкуються з глядачами про різні актуальні проблеми і намагаються добряче над ними посміятись або реально їх вирішити.

Ваша менталка буде у надійних руках :

Олексій Гончаренко (практичний психолог, автор двох наукових робіт)

(практичний психолог, автор двох наукових робіт) Євген Мазурян (робітник ДСНС та людина з комедійним розладом особистості)

(робітник ДСНС та людина з комедійним розладом особистості) Андрій Паньков (кваліфікований психіатр і некваліфікований комік)

(кваліфікований психіатр і некваліфікований комік) Віталій Шиндеровський (лікар рентгенолог та професійний накрутчик)

Вік гостей: 18+.

Вистава-стендап "Боятися немає сенсу"

Коли: 29 червня, початок о 18:00

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса

Адреса: вул. Володимирська, 23-в

Вартість: від 200 гривень

Вистава-стендап "Боятися немає сенсу"

"Боятися немає сенсу" — це вистава-стендап, що відтворює життя простого піхотинця через комедійні моменти та ситуації, починаючи від моменту мобілізації й закінчуючи фронтовим життям.

Саме за допомогою сміху, іронії та гумору автор розповідє про життя на передовій. На війні сміються теж. На питання, як можна сміятися з такого жахливого явища, як війна, автор відповідає: "Не лише можна, але й потрібно". Адже це не просто насмішка — це сміх, який виступає ліками та захищає психологічно від стресу в умовах війни.

Триб'ют-концерт Imagine Dragons Tribute в Barbeer Music Pub

Коли: 29 червня, початок о 19:00

Де: Barbeer Music Pub

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Триб'ют-концерт Imagine Dragons Tribute

Barbeer Music Pub, запрошує на триб'ют-концерт американського попрок-гурту Imagine Dragons.

"Believer", "Natural", "Bad Liar", "Thunder" та багато інших пісень зірок у живому виконанні від гурту Jack London.

Одразу після концерту в цьому ж залі залишайтесь танцювати під кращі хіти від діджея до 23:00!

Підпільний стендап "Вечір гумору"

Коли: 29 червня, початок о 18:30

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний стендап "Вечір гумору"

Всіх бажаючих запрошують на вечір сміливої української комедії від "Підпільного Стендапу". Це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки!

Underground Standup Club – легендарне місце, де із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

До ваших послуг кухня та бар, тож можна доповнити вечір смачними стравами та напоями.

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Юра Коломієць, Лана Чубаха та Артур Петров.

PROBASS ∆ HARDI та НАОНІ Оркестра – музичне шоу світового рівня на "Поляні ВДНГ"

Коли: 29 червня, початок о 19:00

Де: Поляна ВДНГ

Адреса: пр. Академіка Глушкова, 1

Вартість: від 300 гривень

PROBASS ∆ HARDI та НАОНІ Оркестра

PROBASS ∆ HARDI – це знаменитий гурт, автори легендарного треку "Доброго вечора, ми з України".

Електронна та рок-музика у поєднанні з оркестром народних інструментів (НАОНІ) по-справжньому вражає качовим ритмами та чуттєвими етно-мелодіями з емоційним змістом.

Унікальна арт-інсталяція, потужна акустика і динамічне світлове шоу з відеовізуалізацією створять неймовірну атмосферу, в якій кожен присутній зможе насолодитися найкращими хітами та почути абсолютно нові роботи.

Чекають тебе на презентації унікальної програми "UKROBASS" від PROBASS ∆ HARDI разом з оркестром НАОНІ.

Stand Up на даху Gulliver

Коли: 29 червня, початок о 18:30

Де: БЦ Gulliver

Адреса: пл. Спортивна, 1а (Башня Б)

Вартість: 400 гривень

Stand Up на даху Gulliver

Бродячий Stand-up запрошує вас на комедійний вечір під відкритим небом — Stand Up на Даху. Їхні найкращі стендап-коміки приведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя.

Насолоджуйтесь неймовірним видом на місто та пориньте у світ гумору та розваг.

Для вас виступатимуть: Фелікс Редька, Джейхун Сафаров, Богдан Письменко, Паша Пінчук, Андрій Пілат та Марк Свиридюк.

Вік гостей: 18+.

Куди піти у Києві у неділю, 30 червня

"KVADRAT-шоу". Імпровізаційне шоу від театру "Чорний Квадрат"

Коли: 30 червня, початок о 18:00

Де: Boho

Адреса: вул. Івана Федорова, 4

Вартість: від 250 гривень

KVADRAT-шоу – це захоплююче театральне комедійне шоу без сценарію. Поєднання традиційного театру, легендарних бродвейських імпровізаційних шоу та інтерактивного спілкування з глядачем. Саме вони – глядачі – будуть головними драматургами і режисерами шоу. Вони вирішуватимуть, в яких ролях і де опиняться актори наступної миті. А завданням артистів стає максимально яскравий розвиток ідеї публіки, щоб у результаті вийшов повноцінний витвір мистецтва!

Грають майстри комедійної імпровізації: Євген Амаріца, Ірина Гатун, Олександр Розв'яков та Сергій Федорчук!

Вистава "Доставка. Рівень Бог."

Коли: 30 червня, початок о 18:00

Де: Культурний центр "Арт-Братислава"

Адреса: вул. Архипенка, 5

Вартість: від 250 гривень

Коли кур’єр служби доставки з’являється в вашому домі — нічого надзвичайного в цьому немає.

Але якщо ви впевнені що нічого не замовляли — це викликає питання.

А ще більше питань — коли згадуєте, що все ж замовляли…

У ролях: Олександра Тараканова, Євген Амадор, Олена Вахрамєєва, Дмитро Басій.

Недільний стендап

Коли: 30 червня, початок о 19:00

Де: DoskaBar

Адреса: вул. Прорізна, 21

Вартість: від 200 гривень

Недільний стендап

Ваш вечір буде наповнений жартами, сміхом та новими знайомствами якщо ви завітаєте цього вечора у Comedy Room! Організатори обіцяють гостям дешевий бар, смачну їжу та класний стендап.

Цього вечора виступають: Валентин Перуз, Макс Мельников та Дмитро Білоус.

Ведучий — Тимофій Мішаков.

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

Коли: 30 червня, початок о 19:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

За п’єсою скандального, харизматичного драматурга Олександра Неволько.

Самотня жінка у буремному житті, прагне кохання. Чи існує ідеальній чоловік? Що краще завести кота чи стосунки? Як покращити психічний стан та відчути себе, бодай трішки щасливішою?…

Коли ніхто не розуміє душевних страждань, не простягне руку назустріч, допоможе особистий щоденник. Лише йому можно довірити найтаємніші фантазії, розпач та біль….

Вік гостей: 21+. На виставі присутня ненормативна лексика, сцени насильства і еротичного характеру.

Трибʼют "Ляпіс 98" (Українською) — гурт All Night XL

Коли: 30 червня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: від 150 гривень

Трибʼют "Ляпіс 98" (Українською) — гурт All Night XL

All Night XL – столичний кавер-бенд, чий рівень професіоналізму вже понад 10 років підкорює слухачів. Музиканти створюють потужні кавери на українські та світові рок-хіти. All Night вже відіграли більш ніж 1500 концертів у Києві та інших містах України, а також були фіналістами конкурсу триб’ютів Route 66.

Історія легендарного гурту Ляпіс Трубецкой бере свій початок у 90-х роках. За час свого існування колектив отримав велику кількість музичних відзнак, виходив на сцени найбільших фестивалів та завоював прихильність мільйонів.

Стендап. Поділ. Тераса

Коли: 30 червня, початок о 18:30

Де: 128 Podil Food Market

Адреса: вул. Нижній Вал, 15-а

Вартість: від 300 гривень

Стендап. Поділ. Тераса

Stand Up Comedy — це сучасний гумор, відвертий та гострий! Такого по ТБ не побачиш!

Приходьте на стендап-вечірку, що відбудеться на затишній відкритій терасі, щоб посміятися та допомогти зібрати донати на ЗСУ.

У цей вечір вас будуть заряджати позитивом:

• Антон Стенюк — резідент відомого стендап-клубу "Підпільний Стендап", переможець тб-шоу "Розсміши Коміка"

• Свят Марченко — інді-комік, продюсер вечірок "Стендап Рух"

• Дядя Женя — найстаріший комік України, лауреат міжнародного фестивалю комедії ISUF

• Артур Петров — резідент відомого стендап-клубу "Підпільний Стендап", фіналіст шоу "Комік на Мільйон"

Вік гостей: 18+.

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