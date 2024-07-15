Киев прямо в километровых пробках: что происходит на дорогах в понедельник (фото)

Нужно минимум полчаса, чтобы переехать с левого на правый берег

В понедельник, 15 июля, в Киеве образовалась огромная пробка к мосту Патона. А именно с Дарницкой площади на правый берег все стоит.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев". На фото, опубликованном в сети, видно, что движение затруднено на всех четырех полосах.

Автомобили двигаются очень медленно. Пробка растянулась на километры.

Пробка от Дарницкой площади до моста Патона

От Дарницкой площади на правый берег навигатор указывает, что нужно ехать 30 минут.

В соцсети сообщают, что пробка образовалась из Троещины на Петровку. Движение очень затруднено на Северном мосту.

Об этом можно узнать и с Google Карты. Навигатор показывает, что с левого на правый берег придется ехать 50 минут.

Пробка и на мосту Метро. Однако по сравнению с Северным переехать через Днепр можно вдвое быстрее.

Просим водителей учесть эту информацию при планировании поездки и времени.

Напомним, с 15 июля в Киеве частично ограничат движение на Броварском проспекте. Ограничения будут действовать до 15 августа.

В этот месяц дорожники будут очищать дождевую канализацию на участке от моста метро через Днепр до моста через Русановский пролив. В связи с этим движение будет частично ограничено первой полосой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ввели ограничения для некоторых водителей. Из-за аномальной жары вносят коррективы в правила дорожного движения столицы и близлежащих областей. На этот раз изменения коснулись грузового транспорта, для которого были введены временные ограничения на ключевых автодорогах региона.