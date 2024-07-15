Киев прямо в километровых пробках: что происходит на дорогах в понедельник (фото)
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Нужно минимум полчаса, чтобы переехать с левого на правый берег
В понедельник, 15 июля, в Киеве образовалась огромная пробка к мосту Патона. А именно с Дарницкой площади на правый берег все стоит.
Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев". На фото, опубликованном в сети, видно, что движение затруднено на всех четырех полосах.
Автомобили двигаются очень медленно. Пробка растянулась на километры.
От Дарницкой площади на правый берег навигатор указывает, что нужно ехать 30 минут.
В соцсети сообщают, что пробка образовалась из Троещины на Петровку. Движение очень затруднено на Северном мосту.
Об этом можно узнать и с Google Карты. Навигатор показывает, что с левого на правый берег придется ехать 50 минут.
Пробка и на мосту Метро. Однако по сравнению с Северным переехать через Днепр можно вдвое быстрее.
Просим водителей учесть эту информацию при планировании поездки и времени.
Напомним, с 15 июля в Киеве частично ограничат движение на Броварском проспекте. Ограничения будут действовать до 15 августа.
В этот месяц дорожники будут очищать дождевую канализацию на участке от моста метро через Днепр до моста через Русановский пролив. В связи с этим движение будет частично ограничено первой полосой.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ввели ограничения для некоторых водителей. Из-за аномальной жары вносят коррективы в правила дорожного движения столицы и близлежащих областей. На этот раз изменения коснулись грузового транспорта, для которого были введены временные ограничения на ключевых автодорогах региона.