Укр

Машины тонут, а детям радость: Тернополь накрыл сильнейший ливень с грозой (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Тернополь после дождя
Тернополь после дождя

На улицах много воды

Пока большая часть Украины страдает от невыносимой жары, западные области накрыла гроза с сильным дождем. В частности от этого пострадал Тернополь, в котором на улицах образовались реки.

Как сообщил корреспондент "Телеграфа", в городе наблюдалась сильная гроза. После этого во дворах жилых домов образовались целые бассейны, в которых теперь играют дети.

При этом, на улицах в некоторых районах города уровень воды поднялся примерно по пояс. На кадрах из сети видно, что из-за этого там есть "утонувшие" автомобили. Подобные "водные процедуры" для автомобильной техники чреваты дорогостоящим ремонтом.

Стоит отметить, что в других местах все оказалось не настолько плохо, и там все обошлось ручьями на дорогах вместо рек.

Согласно данным Укргидрометцентра, дождь с грозой в субботу стоит ждать по всей западной части Украины. Подобная картина там будет наблюдаться и в следующие несколько дней. В остальных областях на осадки до следующих выходных рассчитывать не стоит.

Как сообщалось ранее, последние выходные июня принесут в Украину жару до +35 градусов. При этом, из-за антициклона осадков в большинстве областей не будет.

Теги:
#Тернополь #Погода #Дождь