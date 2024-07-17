Дерева падали на авто та перекривали під'їзди: наслідки негоди в Києві (фото)

Надзвичайники показали, що творилося в місті

Сильна злива з грозою, яка накрила Київ 16 липня, залишила після себе чимало наслідків. Зокрема, в Голосіївському районі столиці повалило дерева.

Про це повідомила пресслужба КАРС "Київська служба порятунку". Рятувальники зазначають, що прибрали повалені дерева на вулицях Васильківська та Юлії Здановської.

На Васильківській вулиці дерево впало на автомобіль та перекрило вхід до під'їзду житлового будинку.

"Рятувальники четвертого аварійно-рятувального взводу (АРВ) КАРС "Київська служба порятунку" оперативно виїхали на місця подій. За допомогою спецінструментів вони прибрали дерева, які загрожували безпеці людей", — йдеться у повідомленні.

Наслідки негоди в Голосіївському районі

У КАРС зазначають, що до робіт було залучено 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.

Аварійне дерево впало на авто

Надзвичайники закликають громадян не ігнорувати рекомендації під час попередження про небезпечні метеорологічні явища.

"Не нехтуйте своєю безпекою та не залишайте автівки під деревами або рекламними щитами", — просять рятувальники.

Негода повалила старі тополі

Нагадуємо, у вівторок, 16 липня, попри сильну спеку, Київ накрила сильна злива з грозою. Також вона супроводжувалася значними поривати вітру.

Варто зазначити, що дощ був не у всіх районах столиці. Зокрема, сильна злива пройшла у Голосіївському районі.

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