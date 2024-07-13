В Киеве горит квартира в одном из ЖК: подробности (видео)

Из жилья выходит очень много черного дыма

В субботу, 13 июля, в Киеве загорелась квартира в многоэтажке. Событие произошло в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает ряд местных телеграм-каналов. Очевидцы отмечают, что на место приехали спасатели.

Сильный пожар вспыхнул в одной із квартир жилого комплекса "Навигатор" на переулке Балтийском (Куреневка).

Пожар на Куреневке

В сети появились видео с места происшествия. На кадрах видно, как из квартиры выходит черный дым просто клубками.

Причина возгорания пока неизвестна.

UPD: В 13:58 сообщили, что спасатели потушили пожар.

Напоминаем, на днях в Киеве произошел сильный пожар. На улице Николай Василенко загорелась 5-этажка. Отмечается, что огонь быстро опрокинулся на крышу здания.

К ликвидации пожара в пятиэтажке были привлечены более 50 спасателей и 14 единиц техники.

Пожар в жилом доме Василенко ликвидирован без пострадавших. Огонь охватил площадь в 500 кв. м.

Киевляне говорят, что возможной причиной возгорания стала халатность жителя дома. Ведь он надеялся, что успеет еще сбегать в магазин за "чем-то выпить" пока жарилась курица.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве задымился трамвай. В сеть попало видео с места происшествия. На кадрах видно, что вокруг трамвая очень много дыма.