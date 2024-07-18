За такі гроші можна купити власне житло: у Києві лакшері-квартиру здають за десятки тисяч доларів на місяць (фото)

Тут можна побачити вишукані італійські меблі ручної роботи

У Києві вартість оренди квартир практично "завмерла". На ринку нерухомості з’являється все більше цікавих пропозицій, однак деякі не всім по кишені.

На Печерську в клубному будинку здається 5-кімнатна квартира в оренду за 20 тисяч доларів. "Телеграф" розглянув, що пропонують за такі гроші.

Загальна площа квартири 480 кв.м. Помешкання вражає розмірами та своїм розкішним інтер’єром, виконаним в ексклюзивному стилі мікс арт-деко, хай-тек та мінімалізм.

Панорамна вітальня площею 140 кв.м відкриває захопливий вид на Ботанічний сад. Квартира обладнана окремою кухнею, трьома спальнями зі своїми санвузлами та гардеробними кімнатами, а також кабінетом.

Особливу увагу заслуговує ексклюзивний дизайн інтер’єру. Ремонт тут від італійського дизайнера.

Меблі з позолотою від провідних світових брендів "Fendi" та "Louis Vuitton" створюють атмосферу розкоші. Сантехніка "Antonio Lupi" з ручним доопрацюванням, стабілізований мох, кухня "Armani Dada", килими ручної роботи.

Італійські люстри "Italamp", двері від "Lualdi Porte", паркет із цілісного дуба від італійської фірми "De Jotti" та багато інших деталей роблять цю квартиру дійсно вишуканою та привабливою.

Також квартира оснащена автономним джерелом електроенергії. Завжди є світло і все працює, не залежно від відключень.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує оренда квартири в Києві. Найдорожче орендувати житло в Печерському районі, найдешевше в Деснянському.