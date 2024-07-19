На Киевщине построили первый в Украине дом при помощи 3D-принтера: как он выглядит и кто в нем будет жить (видео)

Инновационные технологии успешно внедряются в нашей стране

В Ирпене возвели современный дом со всеми удобствами при помощи 3D-принтера. В нем будет жить семья военнослужащего Ярослава Березова, который погиб на востоке защищая свободу Украины.

Ключи от дома уже вручили вдове павшего героя и она вместе с дочками заехала в свое новое жилище. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Инициаторами строительства первого в Украине дома возведенного при помощи 3D-принтера стала руководитель БФ "Объятия нации" Инна Фурман и ее единомышленники.

Именно она возглавила благотворительный проект под названием "Объединенные ради помощи" и собрала вокруг себя людей, готовых совместными усилиями построить жилье для семьи погибшего героя.

Стоит отметить, что дом Березовых разрушили обстрелами российские войска во время наступления на Киев в 2022 году. Сам же глава семьи Ярослав Березов погиб на востоке.

Работы по возведению дома при помощи 3D-принтера стартовали в июле 2023 года. Городской совет предоставил технику для демонтажа руин во дворе семьи и подготовил площадку для строительства.

Для строительства инновационного дома украинская компания "3D UTU" предоставила 3D-принтер.

После этого к команде присоединились программисты, проектанты, архитекторы, конструкторы, производители стройматериалов, мебели, декора и бытовой техники.

Совместными усилиями в кратчайшие сроки был построен современный дом, который полностью оборудован техникой и мебелью. В жилище есть кухня, несколько спальных комнат, пространство с камином, санузел и вообще все, что необходимо для комфортной жизни.

Вдова Ярослава Березова уже получила ключи от своего нового дома и въехала в него вместе со своими дочерьми.

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