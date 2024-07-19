На Київщині звели перший в Україні будинок за допомогою 3D-принтера: як він виглядає і хто в ньому житиме (відео)

Інноваційні технології успішно впроваджуються в нашій країні

В Ірпені звели сучасний будинок з усіма зручностями за допомогою 3D-принтера. У ньому житиме родина військовослужбовця Ярослава Березова, який загинув на сході, захищаючи свободу України.

Ключі від будинку вже вручили вдові загиблого героя і вона разом із доньками заїхала у своє нове житло. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Ініціаторами будівництва першого в Україні будинку, зведеного за допомогою 3D-принтера, стала керівник БФ "Обійми нації" Інна Фурман та її однодумці.

Саме вона очолила благодійний проект під назвою "Об’єднані заради допомоги" та зібрала навколо себе людей, які були готові спільними зусиллями побудувати житло для сім’ї загиблого героя.

Варто зазначити, що будинок Березових зруйнували обстрілами російські війська під час наступу на Київ у 2022 році. Сам же голова родини Ярослав Березов загинув на сході.

Роботи зі зведення будинку за допомогою 3D-принтера стартували у липні 2023 року. Міська рада надала техніку для демонтажу руїн дому у дворі сім’ї та підготувала майданчик для будівництва.

Для будівництва інноваційного будинку українська компанія "3D UTU" надала 3D-принтер.

Після цього до команди приєдналися програмісти, проектанти, архітектори, конструктори, виробники будматеріалів, меблів, декору та побутової техніки.

Спільними зусиллями в найкоротші терміни було збудовано сучасний будинок, який повністю обладнаний технікою та меблями. У житлі є кухня, кілька спальних кімнат, простір з каміном, санвузол та взагалі все, що необхідно для комфортного життя.

Вдова Ярослава Березова вже отримала ключі від свого нового будинку і в’їхала до нього разом із дочками.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомий художник із Лос-Анджелеса розписує будинок культури у Гостомелі. Тематика малюнків включає квіти, символи миру та єдності, а також елементи, що відбивають культурну спадщину України.