Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

АTLAS UNITED

Когда: 19-21 июля, начало в 14:00

Где: ТРЦ BLOCKBUSTER

Адрес: просп. Степана Бандеры, 36

Стоимость: один день — 1900 грн, абонемент на 3 дня — 4350 грн

АTLAS UNITED

Самое большое благотворительное музыкальное событие страны статрирует уже в эту пятницу. Территория ТРЦ BLOCKBUSTER MALL с 6 сценами, на 3 дня превратится в музыкальную мекку для любителей музыки.

Главной целью мероприятия является благотворительный сбор не менее 100 млн гривен на нужды Вооруженных Сил Украины!

Перед зрителями выступят Артем Пивоваров, Бумбокс, Друга ріка, Жадан и собаки, Без обмежень, DOROFEEVA и еще более 70 артистов.

Полный лайн-ап можно посмотреть по ссылке.

Стендап на крыше (18+)

Когда: 20 июля, начало в 19:30

Где: Creative quarter

Адрес: Спортивная площадь, 1а, БЦ "Гулливер", башня Б, этаж 9

Стоимость: 500 гривен

Стендап на крыше

Организаторы приглашают вас на комедийный вечер под открытым небом – Stand Up на Крыше. Вы сможете провести незабываемый вечер в веселой компании на крыше одного из самых красивых мест в городе.

Лучшие стендап-комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни. Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений!

На сцене: Алла Волкова, Богдан Боярин, Богдан Письменко и Андрей Бережко.

Ведущий: Дима Носов. Возраст гостей – 18+.

Комедия "Интим вечеринка"(21+)

Когда: 20 июля, начало в 19:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 500 гривен

Комедия "Интим вечеринка"(21+)

По пьесе гениального, скандального, харизматичного украинского драматурга Александра Неволько.

Шесть незнакомых между собой людей, случайно оказываются в закрытом имении на острове. События разворачиваются стремительно – совершено ужасное преступление. Жертва требует наказания для преступника. А вот кто же этот загадочный злодей? Именно это и нужно выяснить героям пьесы.

Вас ждет запутанная детективная история и неожиданные сюжетные линии.

В спектакле присутствует ненормативная лексика, сцены насилия и эротического (порнографического) характера. Возраст гостей – 21+.

Концерт-трилогия "Властелин Колец" в исполнении Lumos Orchestra

Когда: 20 июля, начало в 18:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец)

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 600 гривен

"Властелин Колец" в исполнении Lumos Orchestra

Вас ждет вечер исполненный эпических мелодий, которые перенесут вас в удивительный мир Средиземья. Величественная музыка Говарда Шора, звучащая в каждой сцене трилогии, оживет благодаря искусному исполнению Lumos Orchestra. Вы сможете насладиться известными композициями, такими как The Fellowship Theme, The Shire, Rohan и многими другими.

Кроме этого, концерт-трилогия "Властелин Колец" – это не просто музыкальное мероприятие, а настоящее театрализованное шоу с использованием световых эффектов и визуальных проекций.

Каждый посетитель почувствует себя частью большого путешествия вместе с героями Толкина, испытывая все эмоции и приключения вместе с ними.

Подпольный стендап

Когда: 20 июля, начало в 18:30

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Подпольный стендап

Underground Standup Club – это легендарное место, где комики "Подпольного Стендапа" выступают регулярно. Именно здесь с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.

К вашим услугам кухня и бар, которые помогут дополнить вечер вкусными блюдами и напитками.

Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

В этот вечер выступят: Лана Чубаха, Женя Коротков, Джейхун Сафаров и Артур Петров.

Эротично-психологическая комедия "Клуб сладострастных неудачников" (18+)

Когда: 20 июля, начало в 18:00

Где: КУЛЬТ театр

Адрес: ул. Чикаленко (бывшая Пушкинская), 14

Стоимость: от 260 гривен

Эротично-психологическая комедия «Клуб сладострастных неудачников»

Мужчина и женщина, встретившиеся в приемной у врача… Обычно такая встреча начинается со слов: "Мне только спросить…" Но не в этот раз.

Случайная встреча приведет к урагану самых разных событий, среди которых будут: взгляды, оскорбления, соблазн, скандалы, интриги, расследование, секс, наручники, танго, первородный грех, банан, детектив, страх и угрозы…

По жанру это – эротично-психологическая комедия. По наполнению – отражение тараканов в голове каждого из нас.

Возраст гостей: 18+.

Стендап "Вечер новых шуток"

Когда: 20 июля, начало в 16:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 150 гривен

Стендап вечер новых шуток

В этот вечер организаторы дарят вам уникальную возможность насладиться непредсказуемым и местами вульгарным юмором от крутых киевских комиков в заведении, расположенном в самом центре нашей необъятной столицы.

Формат вечера предполагает пребывание выступающего на сцене длиннее обычного, что позволяет не пытаться сократить номер, а максимально развернуть донести зрителю свой материал.

На сцене: Вюсал Талыбов, Богдан Боярин, Дэн Че, Паша Пинчук, Антон Житлов и Богдан Письменко.

Ведущий: Игнатий Михайлюк. Возраст гостей: 18+.

Группа ЯРРА

Когда: 20 июля, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: от 200 гривен

Группа ЯРРА

Древние легенды, истории и песни разных народов, древнеславянский язык, разнообразные инструменты — волынка, колесная лира, ирландские бузуки прозвучат в этот день.

Безумная энергия, интересные костюмы, Мавка, Русалочка и ВЕЙ — это мир рядом с нами. Все это семья ЯРРА, которая состоит из двух поколений родителей и детей и друга семьи.

Черный квадрат. Спектакль "Хочу"

Когда: 21 июля, начало в 18:00

Где: Арт-Братислава

Адрес: ул. Архипенко, 5

Стоимость: от 250 гривен

Черный квадрат. Спектакль "Хочу"

В уютном кафе в центре города сидит мужчина. Он сидит там каждый день с утра до вечера, на одном и том же месте. И к нему приходят разные люди, чтобы сказать свое "Хочу".

Кто-то хочет провести безумную ночь с фотомоделью

Кто-то хочет, чтобы маленький сынишка наконец-то выздоровел

Кто хочет стать красивой, как Клеопатра

Кто-то хочет, чтобы мужчина не изменял…

Остальные хотят денег, найти смысл жизни, рыбку съесть и… в тюрьму не сесть.

И Человек всегда делает так, что все получают то, что хотят. Ну, как обычно? Только если кто-то хочет, выполнит поставленную перед ним задачу. И тут возникнет вопрос, который у каждого из нас возникает чуть ли не каждый день: готовы ли мы заплатить именно такую цену, чтобы получить желаемое?

Сольный концерт под открытым небом от Ирины Билык

Когда: 21 июля, начало в 17:00

Где: Культурное пространство V’YAVA в Саду Желаний на ВДНХ

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 800 гривен

Сольный концерт под открытым небом от Ирины Билык

Ирина Билык – поп-дива музыкальной индустрии, признанная миллионами Икона украинской музыки. Начав карьеру в 90-х, она выпустила 12 студийных альбомов и множество синглов, выиграла около 30 премий и получила звание Народной артистки Украины.

Репертуар Билык — бриллиантовая коллекция саундтреков из жизни не одного поколения украинских девушек и женщин: ее песни вдохновляли на поиски настоящей любви и спасали, когда хотелось взывать от боли и отчаяния.

Спектакль "Ужин с чудаком"

Когда: 21 июля, начало в 18:00

Где: НАДТ им. Леси Украинки

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 5

Стоимость: от 80 гривен

Спектакль "Ужин с чудаком"

Главный герой этого головокружительного действа – успешный издатель. Он принадлежит к компании аристократов, которые еженедельно собираются на знаменитый так называемый "ужин чудаков". На этот ужин каждый из приглашенных должен привести неординарного человека, над которым будут смеяться все присутствующие, а сама "жертва", конечно, об этом заранее не узнает. Тот участник розыгрыша, чей "персонаж" окажется самым "неожиданным", выиграет приз.

Но… события с бешеной каскадностью разворачиваются довольно неожиданно… Сам герой, устроивший этот ужин, становится невольно заложником своего "избранника"!

Импровизационное шоу "Короли кринжа"

Когда: 21 июля, начало в 16:00

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Импровизационное шоу «Короли кринжа»

Импровизационное шоу "Короли Кринжу" – это уникальное комедийно-импровизационное действо, где лучшие представители самого сложного жанра в юморе подарят вам грандиозные впечатления.

Своим мастерством смешно импровизировать в этот вечер похвастаются: Праздник Загайкевич, Александр Качура, Вячеслав Никоноров и Альбина Титова.

Будет смешно, незабываемо, а главное неповторимо!

Максим Бородин с концертной программой "Если бы не ты…"

Когда: 21 июля, начало в 18:30

Где: CARIBBEAN club

Адрес: ул. С. Петлюры, 4

Стоимость: от 590 гривен

Максим Бородин с концертной программой "Если бы не ты…"

Максим Бородин – главный романтик, создающий музыку о настоящей любви. Карьера Максима получила большую огласку весной 2023 года, после релиза хита "Если бы не ты".

С тех пор хиты артиста быстро набирают популярность и попадают в чарты. Песни "Если б ты" и "Скажи мне" стали визитной карточкой артиста и главной композицией для влюбленных пар.

Музыка Максима Бородина погружает в романтическую атмосферу и побуждает петь в унисон любимые песни.

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