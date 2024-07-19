Куди піти у Києві цими вихідними: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

АTLAS UNITED

Коли: 19-21 липня, початок о 14:00

Де: ТРЦ BLOCKBUSTER

Адреса: просп. Cтепана Бандери, 36

Вартість: один день — 1900 грн, абонемент на 3 дні — 4350 грн

АTLAS UNITED

Найбільша благодійна музична подія країни статрує вже в цю пʼятницу. Територія ТРЦ BLOCKBUSTER MALL із 6 сценами, на 3 дні перетвориться на музичну мекку для всіх поціновувачів музики.

Головною метою заходу є благодійний збір щонайменше у 100 млн гривень на потреби Збройних Сил України!

Перед глядачами виступатимуть Артем Пивоваров, Бумбокс, Друга ріка, Жадан ісобаки, Без обмежень, DOROFEEVA та ще понад 70 артистів.

Повний лайн-ап можна подивитися за посиланням.

Стендап на даху (18+)

Коли: 20 липня, початок о 19:30

Де: Creative quarter

Адреса: Спортивна площа, 1а, БЦ "Гулівер", вежа Б, поверх 9

Вартість: 500 гривень

Стендап на даху

Організатори запрошують вас на комедійний вечір під відкритим небом — Stand Up на Даху. Ви зможете провести незабутній вечір у веселій компанії на даху одного з найкращих місць у місті.

Найкращі стендап-коміки приведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя. Насолоджуйтесь неймовірним видом на місто та пориньте у світ гумору та розваг!

На сцені: Алла Волкова, Богдан Боярин, Богдан Письменко та Андрій Бережко.

Ведучий: Діма Носов. Вік гостей — 18+.

Комедiя "Інтим вечірка"(21+)

Коли: 20 липня, початок о 19:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 500 гривень

Комедiя "Інтим вечірка"(21+)

За п’єсою генiального, скандального, харизматичного, українського драматурга Олександра Неволько

Шість не знайомих між собою людей, випадково опинилися у закритому маєтку на острові. Події разгортаються стрімко — скоєно жахливий злочин. Жертва вимагає покарання злодію. А от хто ж цей загадковий злодій? Саме це й потрібно з’ясувати героям п’єси.

На вас чекає заплутана детективна історія та неочікувані сюжетні лінії.

На виставі присутня ненормативна лексика, сцени насильства і еротичного (порнографічного) характеру. Вік гостей — 21+.

Концерт-трилогія "Володар Перснів" у виконанні Lumos Orchestra

Коли: 20 липня, початок о 18:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац)

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 600 гривень

"Володар Перснів" у виконанні Lumos Orchestra

На вас чекає вечір, сповнений епічних мелодій, що перенесуть вас у дивовижний світ Середзем'я. Велична музика Говарда Шора, яка звучить у кожній сцені трилогії, оживе завдяки майстерному виконанню Lumos Orchestra. Ви зможете насолодитися знаменитими композиціями, такими як "The Fellowship Theme", "The Shire", "Rohan" та багатьма іншими.

Крім того, концерт-трилогія "Володар Перснів" – це не просто музичний захід, а справжнє театралізоване шоу з використанням світлових ефектів та візуальних проєкцій. Кожен відвідувач відчує себе частиною великої подорожі разом з героями Толкіна, переживаючи всі емоції та пригоди разом з ними.

Підпільний стендап

Коли: 20 липня, початок о 18:30

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний стендап

Underground Standup Club – це легендарне місце, де коміки "Підпільного Стендапу" виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

До ваших послуг кухня та бар, тож можна доповнити вечір смачними стравами та напоями.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

У цей вечір виступатимуть: Лана Чубаха, Женя Коротков, Джейхун Сафаров та Артур Петров.

Еротично-психологічна комедія "Клуб хтивих невдах" (18+)

Коли: 20 липня, початок о 18:00

Де: КУЛЬТ театр

Адреса: вул. Чикаленка (колишня Пушкінська), 14

Вартість: від 260 гривень

Еротично-психологічна комедія «Клуб хтивих невдах»

Чоловік і жінка, що зустрілися в приймальні у лікаря… Зазвичай така зустріч починається зі слів "Мені тільки спитати…" Але не цього разу.

Випадкова зустріч призведе до урагану найрізноманітніших подій, серед яких будуть: погляди, образи, спокуса, скандали, інтриги, розслідування, секс, кайданки, танго, першорідний гріх, банан, детектив, загрози та погрози…

За жанром це – еротично-психологічна комедія. За наповненням – віддзеркалення тарганів в голові кожного з нас.

Вік гостей: 18+.

Стендап вечір нових жартів

Коли: 20 липня, початок о 16:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 150 гривень

Стендап вечір нових жартів

В цей вечір організатори дарують вам унікальну можливість насолодитися непередбачуваним і, місцями, вульгарним гумором від крутих київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі нашої неосяжної столиці.

Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити номер, а максимально розгорнути донести глядачеві свій матеріал.

На сцені: Вюсал Талибов, Богдан Боярин, Ден Че, Паша Пінчук, Антон Житлов та Богдан Письменко.

Ведучий: Ігнат Михайлюк. Вік гостей: 18+.

Гурт ЯРРА

Коли: 20 липня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: від 200 гривень

Гурт ЯРРА

Стародавні легенди, історії та пісні різних народів, давньослов'янська мова, різноманітні інструменти — волинка, колісна ліра, ірландській бузукі прозвучать у цей день.

Шалена енергія, цікаві костюми, Мавка, Русалонька та ВІЙ — це світ поруч з нами. Все це — родина ЯРРА, яка складається з двох поколінь батьків та дітей і друга родини.

Чорний квадрат. Вистава "Хочу"

Коли: 21 липня, початок о 18:00

Де: Арт-Братислава

Адреса: вул. Архипенка, 5

Вартість: від 250 гривень

Чорний квадрат. Вистава "Хочу"

В затишному кафе в центрі міста сидить чоловік. Він сидить там щодня з ранку до вечора, на одному і тому самому місці. І до нього приходять різні люди, щоб сказати своє "Хочу".

Хтось хоче провести божевільну ніч з фотомоделлю

Хтось хоче, щоб маленький синочок нарешті одужав

Хтось хоче стати красивою, як Клеопатра

Хтось хоче, щоб чоловік не зраджував…

Інші хочуть грошей, знайти сенс життя, рибку з’їсти і… у в’язницю не сісти.

І Людина завжди робить так, що всі отримують те, що хочуть. Ну, як завжди? Тільки якщо той, хто щось хоче, виконає поставлене перед ним завдання. І отут постане питання, яке в кожного з нас виникає ледь не щодня: чи готові ми заплатити саме таку ціну, щоб отримати бажане?

Сольний концерт просто неба від Ірини Білик

Коли: 21 липня, початок о 17:00

Де: Культурний простір V’YAVA в Саду Бажань на ВДНГ

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1

Вартість: від 800 гривень

Сольний концерт просто неба від Ірини Білик

Ірина Білик — поп-діва музичної індустрії, визнана мільйонами Ікона української музики. Розпочавши кар’єру у 90-х, вона випустила 12 студійних альбомів та безліч синглів, виграла біля 30 премій та отримала звання Народної артистки України.

Репертуар Білик — це діамантова колекція саундтреків з життя не одного покоління українських дівчат та жінок: її пісні надихали на пошуки справжнього кохання та рятували, коли хотілося волати від болю та розпачу.

Вистава "Вечеря з диваком"

Коли: 21 липня, початок о 18:00

Де: НАДТ ім. Лесі Українки

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 5

Вартість: від 80 гривень

Вистава "Вечеря з диваком"

Головний герой цього карколомного дійства – успішний видавець. Він належить до компанії аристократів, які щотижня збираються на славнозвісну так звану "вечерю диваків". На цю вечерю кожен із запрошених має привести неординарну людину, з якої кепкуватимуть усі присутні, а сама "жертва", звісна річ, про це заздалегідь не знатиме. Той учасник розіграшу, чий "персонаж" виявиться найбільш "несподіваним", виграє приз.

Але… події з шаленою каскадністю розгортаються досить неочікувано… Сам герой, який влаштував цю вечерю, стає мимоволі заручником свого "обранця"!

Імпровізаційне шоу "Королі крінжу"

Коли: 21 липня, початок о 16:00

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Імпровізаційне шоу «Королі крінжу»

Імпровізаційне шоу "Королі Крінжу" – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються: Свят Загайкевич, Олександр Качура, В'ячеслав Ніконоров та Альбіна Тітова.

Буде смішно, незабутньо, а головне неповторно!

Максим Бородін з концертною програмою "Якби не ти…"

Коли: 21 липня, початок о 18:30

Де: CARIBBEAN club

Адреса: вул. С. Петлюри, 4

Вартість: від 590 гривень

Максим Бородін з концертною програмою "Якби не ти…"

Максим Бородін — головний романтик, який створює музику про справжнє кохання. Карʼєра Максима набула великого розголосу на весні 2023 року, після релізу хіта "Якби не ти".

З того часу хіти артиста швидко набирають популярності та потрапляють у чарти. Пісні "Якби не ти" та "Скажи мені" стали візитівкою артиста та головною композицією для закоханих пар.

Музика Максима Бородіна занурює в неймовірно романтичну атмосферу та спонукає співати в унісон улюблені пісні.

Раніще "Телеграф" розповідав про найкращі заміські комплексів під Києвом з басейнами в яких ви проведете назубутній уікенд, відпочинете та відчуєте єднання з природою. Тут ви зможете насолодитися водними процедурами в комфортних умовах, смачно поїсти та набратися сили. Крім цього в сучасних заміських комплексах представлені послуги на будь-який смак — від лазні та UNO грилю, до водних гірок та прогулянок на сапах.