Байден впервые появился на публике: чем он занимается после президентства (фото, видео)

Бывший президент США вместе с супругой Джилл провел романтический вечер в Нью-Йорке – подробности выхода.

Джо Байден, 46-й президент США, впервые появился на публике по возвращении Дональда Трампа в Белый дом. Вместе с женой Джилл он посетил одну из самых ожидаемых театральных премьер года – постановку "Отелло", где главные роли исполнили звезды Голливуда Дензел Вашингтон и Джейк Джилленгол.

Как сообщает издание Daily Mail, событие стало настоящей неожиданностью для поклонников: экс-президент выбрал не политическую арену, а культурный вечер на Бродвее. Выбор именно этой пьесы Шекспира, наполненной драматизма и глубины, символически отражает сложный путь Байдена в политике, где он не раз сталкивался с личными и профессиональными испытаниями.

Вечер выдался особенным не только из-за театрального события. Супруги Байденов устроили романтическое свидание, завершив его на крыше небоскреба в самом сердце Манхеттена. Джилл поразила публику элегантным бирюзовым платьем, подчеркнувшим ее стиль, в то время как Джо выбрал классический смокинг, придав образу сдержанной изысканности.

Джо Байден с супругой/gettyimages

Фото пары, сделанное на фоне ночного Нью-Йорка, быстро стало вирусным благодаря сообщению Джилл в Instagram с простой, но теплой подписью: "Вечер свидания!".

Этот выход стал не только демонстрацией крепкой связи супругов, но и напоминанием о человечности Байдена, недавно ставшего прадедушкой. По истечении президентского срока он, кажется, наслаждается возможностью жить вне строгих рамок политики.

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