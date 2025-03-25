Церковный праздник 25 марта: почему нельзя стричь волосы на Благовещение

Благовещение — один из самых больших церковных праздников

В этот вторник, 25 марта, православные христиане и греко-католики отмечают большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы по новому стилю. Также в этот день чтят икону Благовещения Божией Матери.

Благовещение — светлый праздник, возвещающий момент, когда Архангел Гавриил явился Деве Марии и принес ей радостное известие о рождении Спасителя – Иисуса Христа. Это событие явилось началом земного пути Христа и символом большой надежды для всего человечества.

Икона Благовещения Божией матери стала символом этого события. Она изображает женщину, которая обескуражена новостями о том, что она родит от Святого Духа.

Традиции и приметы 25 марта

В храмах благословляют зерно, которое потом высевают в землю для получения хорошего урожая. Раньше существовал обычай выпускать из клеток птиц, что символизировало свободу и благословение. В этот день можно есть рыбу и пить вино, несмотря на то, что продолжается пост.

Какая погода на Благовещение – такова будет и на Пасху.

Если дует сильный ветер – лето будет дождливым.

Если в этот день увидеть аиста – к успеху и благополучию.

Если Благовещение богат огонь в печи – в доме будет изобилие.

Фото: freepik

Что нельзя делать 25 марта

Нельзя ссориться, ругаться и желать зла – сказанные в этот день слова обладают особой силой.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом – шить, стирать, убирать, копать землю.

Нельзя стричь волосы – срезанные в этот день пряди больше не отрастут такими же густыми и здоровыми.

Нельзя отказывать в помощи – добро, сделанное в этот день, вернется сторицей.

Именины 25 марта

В этот день почитается память святого мученика.

Ранее "Телеграф" делился открытками для поздравления с Благовещением. Мы собрали для вас самые красивые картинки, чтобы вы могли обрадовать родных.