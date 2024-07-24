В Киеве появится олимпийская фан-зона под открытым небом: где ее найти

На локации запланировано много интересных мероприятий

В среду, 24 июля, на территории столичного ВДНГ заработает олимпийская фан-зона. Локация будет функционировать с 24 июля по 4 августа и все желающие смогут здесь поддержать украинских спортсменов в компании единомышленников.

На территории ВДНГ также будет работать детский спортивно-оздоровительный лагерь. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

В Киеве откроется интересная олимпийская фан-зона под открытым небом, где будут транслироваться соревнованияс летних Олимпийских игр 2024 в Париже. Локация будет работать на территории ВДНГ и здесь также будут проводиться различные мастер-классы, проходить турниры и соревнования, а также благотворительные матчи при участии звезд футбола 3/3.

Фан-зона включает в себя и работу детского спортивного лагеря с различными активностями.

Олимпийская фан-зона в Киеве. Фото: "Киев 24"

Уже в среду, 24 июля, в 20.00 здесь можно будет посмотреть на то, как олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) сыграет свой первый поединок на Олимпийских играх в Париже. Сине-желтые проведут игру против команды Ирака.

С 28 июля по 4 августа ежедневно будет работать:

Детский спортивный лагерь, зоны UNICEF и БО "Рокада";

С 17:00 до 21:00 физкультурно-спортивные локации "Активные парки — Путь к победе";

С 16:00 до 21:00 фан-зона будет транслировать Олимпийские игры 2024.

Где найти олимпийскую фан-зону в Киеве

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1 (ВДНГ, "Урбан-парк");

Время работы: с 24 июля по 4 августа 2024 года.

Ознакомиться с расписанием всех запланированных мероприятий можно на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Олимпийская фан-зона будет обустроена на ВДНГ

Напомним, летние Олимпийские игры-2024 стартуют 26 июля и будут проходить по 11 августа. В соревнованиях примет участие сборная Украины — от нашей страны будут бороться за медали 140 атлетов.

Так, 33-и по счету летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции и ряде других городов по всей стране, а также на заморской территории — во Французской Полинезии. На Таити состоятся соревнования по серфингу.

Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 26 июля. Но еще до официального открытия, 24-25 июля, начнутся соревнования по футболу, гандболу, регби-7 и стрельбе из лука. Так, 24 июля сборная Украины по футболу проведет первый матч олимпийского турнира. Подопечные Руслана Ротаня сыграют с командой Ирака.

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