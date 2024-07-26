Махинация с шинами почти на миллион гривен: чиновник Укртрансбезопасности может оказаться в тюрьме

Заключил договор по завышенным ценам

В Киеве разоблачили коррупционную схему в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте. По данным следствия, должностное лицо, ответственное за проведение публичных закупок, сознательно устранило с конкурса более выгодные предложения и заключило договор с поставщиком, который предложил самую высокую цену на автомобильные шины.

Мужчине сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как установили следователи, должностное лицо выдвинуло к участникам тендера дополнительные требования по наличию сертификатов, не предусмотренных законодательством. Это позволило ему отклонить предложения более экономически выгодных участников и заключить договор с компанией, которая предложила высокую цену.

"В Антимонопольном комитете указали, что от участников тендера не должны требовать сертификаты. Несмотря на это, подозреваемый вместо того, чтобы вновь рассмотреть предложения всех незаконно отклонивших компаний, в октябре 2023 года подписал договор с ФЛП, чьи шины были самыми дорогими", — говорится в сообщении.

В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму 822 тысяч гривен.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева мужчине поставлено в известность о подозрении в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для других физических лиц использовании служебного положения вопреки интересам службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", — в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.

Ранее "Телеграф" писал, что правоохранители обнаружили виновных в подтоплении киевского метро. Им инкриминируют служебную халатность, что привело к тяжелым последствиям.