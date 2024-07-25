Обедала с Ющенко, жила в достатке: племянница министра обороны РФ рассказала о своей жизни в Киеве

Вспомнила она и о тяжести эмиграции

Блогер Наталия Вертинская, называющая себя племянницей министра обороны РФ Андрея Белоусова, жила в Киеве в безопасности и достатке. Особенно хорошо ей жилось, когда она была замужем за генеральным дистрибьютором Fujifilm в Украине.

Благодаря мужу у нее было достаточно денег, и она могла позволить себе обедать вместе с такими известными людьми как бывший президент Виктор Ющенко и известная художественная гимнастка Ирина Дерюгина. Об этом Вертинская рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Мне очень хорошо жилось в Киеве. Моя жизнь была богатой, спокойной, безопасной, особенно в те годы, когда я была замужем. У нас были обеды с Ющенко за одним столом. Мы ходили в гости к Дерюгиной", ― сказала Вертинская.

Из Киева ей пришлось уехать после развода с мужем. Она уехала в Соединенные Штаты Америки. Такое решение приняла, потому что ее будущий муж жил в США. Вертинская рассказала о сложностях эмиграции.

"После развода я нашла своего будущего мужа в Америке. Мне пришлось сюда переезжать. Скажу, что эмиграция — это очень непростое дело. Это очень тяжело. Думаю, что многие украинцы знают, как это ехать из дома и начинать жизнь на новом месте", — сказала блогерша.

Напомним, после ракетного обстрела больницы "Охматдет" Наталия Вертинская заявила, что министр обороны РФ — это ее дядя. Оказалось, что у Белоусова есть двоюродный брат, проживающий в Киеве.

Вертинская рассказала также, что водила своего ребенка в "Охматдет". Она сама 10 лет прожила в украинской столице.

Блогер записала видеообращение. В нем Вертинская просила министра обороны РФ остановиться. Она рассказала, что не общается близко с Андреем Белоусовым, потому выбрала именно такой способ коммуникации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России Дмитрий Гордон заочно приговорен к 14 годам. Это вознаграждение за то, что освещает преступления российских военных против мирного населения Украины.