Махінація з шинами майже на мільйон гривень: посадовець Укртрансбезпеки може опинитися у в'язниці

Уклав договір за завищеними цінами

У Києві викрили корупційну схему в Державній службі України з безпеки на транспорті. За даними слідства, посадовець, відповідальний за проведення публічних закупівель, свідомо усунув з конкурсу більш вигідні пропозиції та уклав договір з постачальником, який запропонував найвищу ціну на автомобільні шини.

Чоловіку повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановили слідчі, посадовець висунув до учасників тендеру додаткові вимоги щодо наявності сертифікатів, які не передбачені законодавством. Це дозволило йому відхилити пропозиції більш економічно вигідних учасників і укласти договір з компанією, яка запропонувала найвищу ціну.

"В Антимонопольному комітеті вказали, що від учасників тендеру не мали вимагати сертифікати. Попри це, підозрюваний замість того щоб знову розглянути пропозиції усіх компаній, які незаконно відхилив, в жовтні 2023 року підписав договір з ФОП, чиї шини були найдорожчими", — йдеться у повідомленні.

В результаті таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 822 тисячі гривень.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержанні неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використанні службового становища всупереч інтересам служби (ч. 2 ст. 364 КК України)", — резюмують у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Раніше "Телеграф" писав, що правоохоронці знайшли винних у підтопленні київського метро. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.