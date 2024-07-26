В Киеве "эксперт" по квартирным аферам подделал документы и выселил пенсионерку из ее дома

Правонарушитель может попасть в тюрьму на 12 лет

В Киеве мужчина, который выступавший в телеэфирах как эксперт по квартирным аферам, незаконно завладел жилищем пенсионерки. Злоумышленник подделал завещание и свидетельство о смерти женщины и выселил ее.

"Эксперта" объявили о подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 48-летний мужчина на основании поддельных документов "унаследовал" квартиру на Печерске одинокой 71-летней женщины.

"После этого они подделали врачебное свидетельство о ее смерти, которое в дальнейшем предоставили в Киевский отдел государственной регистрации смерти Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (в г. Киеве) и получили свидетельство о смерти, которое позволило вступить в наследство", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что женщину фактически лишили жилья и признали умершей еще в 2018 году, она обратилась в полицию только в конце 2023 года. Все это время пенсионерка была бездомной.

Как оказалось, подозреваемый в течение нескольких лет сдавал квартиру в аренду, обогащаясь путём незаконно унаследованного имущества.

В прокуратуре отмечают, что злоумышленник часто выступал в телевизионных эфирах в роли общественного активиста и эксперта, специализирующегося на теме квартирных афер, рассказывая какие схемы завладения жильем наиболее распространены и как действуют мошенники.

Полиция Киева во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяла поддельные документы, чистые бланки свидетельств о рождении и смерти, а также заявления о принятии наследства от 9 разных умерших граждан.

Правоохранители сообщают, что в настоящее время они проверяют мужчину на причастность к незаконному завладению еще 10 квартирами в Киеве. Также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к квартирной афере.

"На основании собранных доказательств правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество), и ч. 4 ст. 358 УКУ (подлог документов), и вернули жилье владелице", — отмечают в полиции.

Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве разоблачили мошенническую схему, в которой фигурирует 24-летний местный житель. Мужчина потратил почти 367 тысяч гривен с чужих карт на iPhone и ноутбук.