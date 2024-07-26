У Києві "експерт" з квартирних афер підробив документи та виселив пенсіонерку з її помешкання

Правопорушник може потрапити до в'язниці на 12 років

У Києві чоловік, який виступав в телеефірах як експерт з квартирних афер, незаконно заволодів помешканням пенсіонерки. Зловмисник підробив заповіт та свідоцтво про смерть жінки та виселив її.

"Експерту" оголосили про підозру у шахрайстві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 48-річний чоловік на підставі підроблених документів "успадкував" квартиру на Печерську самотньої 71-річної жінки.

"Після цього вони підробили лікарське свідоцтво про її смерть, яке в подальшому надали до Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (в м. Києві) та отримали свідоцтво про смерть, яке дозволило вступити у спадщину", — йдеться у повідомленні.

Попри те, що жінку фактично позбавили житла та визнали померлою ще у 2018 році, вона звернулася до поліції лише наприкінці 2023 року. Весь цей час пенсіонерка була безхатьком.

Як виявилося, підозрюваний протягом кількох років здавав квартиру в оренду, збагачуючись шляхом незаконно успадкованого майна.

У прокуратурі зазначають, що зловмисник часто виступав в телевізійних ефірах в ролі громадського активіста та експерта, що спеціалізується на темі квартирних афер, розповідаючи які схеми заволодіння житлом є найпоширенішими і як діють шахраї.

Поліція Києва під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучила підроблені документи, чисті бланки свідоцтв про народження та смерть, а також заяви про прийняття спадщини від 9 різних померлих громадян.

Правоохоронці повідомляють, що наразі вони перевіряють чоловіка на причетність до незаконного заволодіння ще 10 квартир у Києві. Також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до квартирної афери.

"На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство), та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів), та повернули житло власниці", — зазначають у поліції.

Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві викрили шахрайську схему, в який фігурує 24-річний місцевий житель. Чоловік витратив майже 367 тисяч гривень з чужих карток на iPhone та ноутбук.