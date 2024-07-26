Большая закупка "Киевтеплоэнерго": на что пойдут более 5 миллионов из столичного бюджета

Поставщик должен доставить товар до конца этого года

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" планирует закупить известь на кругленькую сумму. Стоимость закупки составит около 5,54 миллиона гривен.

Об этом стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Тендерные предложения принимаются до 29 июля.

Закупка поделена на два лота. Первый – 770 тонн негашеной извести второго сорта на сумму 4,92 миллиона гривен. Согласно второму лоту, планируют закупить 96 тонн извести негашеной первого сорта на сумму 615 тысяч гривен.

Снабжение всего заказа ожидается до конца декабря 2024 года. Победитель тендера будет определен по результатам аукциона, который начнется 30 июля.

Напомним, коммунальное объединение "Киевзеленстрой" планирует капитальный ремонт сквера в переулке Чеховском, расположенном в Шевченковском районе столицы. Общая стоимость работ оценивается в 6 305 945 гривен.

Согласно тендерной документации, ремонтные работы должны быть завершены до 22 ноября этого года. Подрядчик для выполнения работ планируется определить по результатам аукциона, который стартует уже 5 августа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны собираются отремонтировать школьный стадион за космическую сумму. Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 6 августа.