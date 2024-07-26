Велика закупівля "Київтеплоенерго": на що підуть понад 5 мільйонів з столичного бюджету

Постачальник має доставити товар до кінця цього року

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" планує закупити вапна на кругленьку суму. Вартість закупки складе близько 5,54 мільйона гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Тендерні пропозиції приймаються до 29 липня.

Закупівля поділена на два лоти. Перший — 770 тонн вапна негашеного другого сорту на суму 4,92 мільйона гривень. Відповідно до другого лоту, планують закупити 96 тонн вапна негашеного першого сорту на суму 615 тисяч гривень.

Постачання всього замовлення очікується до кінця грудня 2024 року. Переможця тендеру буде визначено за результатами аукціону, який розпочнеться 30 липня.

Нагадуємо, комунальне об’єднання "Київзеленбуд" планує капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському, що розташований у Шевченківському районі столиці. Загальна вартість робіт оцінюється у 6 305 945 гривень.

Згідно з тендерною документацією, ремонтні роботи мають бути завершені до 22 листопада цього року. Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, який стартує вже 5 серпня.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни збираються відремонтувати шкільний стадіон за космічну суму. Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, який стартує вже 6 серпня.