Доллар продолжает обесцениваться: что происходит на валютном рынке
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НБУ опустил официальный курс
Украинская гривна продолжает укрепляться. Курс доллара медленно спускается до отметки в 41 гривну.
Евро и другие европейские валюты тоже постепенно дешевеют. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 26 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,19 грн
Евро (EUR): 44,68 грн
Злотый (PLN): 10,39 грн
Канадский доллар (CAD): 29,76 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,91 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,50 грн
Евро (EUR): 45,11 грн
Злотый (PLN): 10,47 грн
Канадский доллар (CAD): 30,04 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,12 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,10 грн — продажа 41,60 грн
Евро (EUR): покупка 44,53 грн — продажа 45,29 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал еще на десяток копеек.
Покупка: 41,45 грн
Продажа: 41,55 грн
Ранее "Телеграф" писал, каких показателей достигнет курс доллара в ближайшие годы. В Украине сейчас большой масштаб торгового дефицита, поэтому НБУ дает гривне падать в цене.