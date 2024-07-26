Доллар продолжает обесцениваться: что происходит на валютном рынке

НБУ опустил официальный курс

Украинская гривна продолжает укрепляться. Курс доллара медленно спускается до отметки в 41 гривну.

Евро и другие европейские валюты тоже постепенно дешевеют. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 26 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,19 грн

Евро (EUR): 44,68 грн

Злотый (PLN): 10,39 грн

Канадский доллар (CAD): 29,76 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,91 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,50 грн

Евро (EUR): 45,11 грн

Злотый (PLN): 10,47 грн

Канадский доллар (CAD): 30,04 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,12 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,10 грн — продажа 41,60 грн

Евро (EUR): покупка 44,53 грн — продажа 45,29 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал еще на десяток копеек.

Покупка: 41,45 грн

Продажа: 41,55 грн

Ранее "Телеграф" писал, каких показателей достигнет курс доллара в ближайшие годы. В Украине сейчас большой масштаб торгового дефицита, поэтому НБУ дает гривне падать в цене.