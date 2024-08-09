Курс гривны укрепляется: сколько сейчас стоит доллар в обменниках
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Евро медленно катится вниз
В первой декаде августа доллар немного ослаб по отношению к гривне. Однако эксперты отмечают, что стабильности от него ожидать не стоит.
Евро после резкого подорожания спускается ниже показателя 45 гривен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 9 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,99 грн
Евро (EUR): 44,80 грн
Злотый (PLN): 10,37 грн
Канадский доллар (CAD): 29,82 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,81 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,24 грн
Евро (EUR): 45,04 грн
Злотый (PLN): 10,47 грн
Канадский доллар (CAD): 30,04 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,60 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,80 грн — продажа 41,28 грн
Евро (EUR): покупка 44,51 грн — продажа 45,19 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара не значительно упал за последние дни.
Покупка: 41,19 грн
Продажа: 41,28 грн
Ранее Телеграф писал, чего ожидать от курса доллара в Украине до сентября. На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.