Отжимали стоянки и гаражные кооперативы: в Киеве будут судить участников жестокой банды (видео)

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы

На территории столицы действовала организованная преступная группировка, члены которой "отжимали" у владельцев парковочные места и гаражные кооперативы. В состав банды входили десятки человек.

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников в 2023 году и только сейчас расследование по данному делу было завершено. Всем фигурантам угрожает длительное тюремное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Организовал деятельность преступной группировки 34-летний житель Киева, который привлек к своей противоправной деятельности других соучастников. Мужчина лично контролировал и координировал все действия ОПГ и пристально следил за своими "подопечными".

Следствие установило, что участники группировки занимались незаконным "отжимом" автогаражей и стоянок для транспорта.

Злоумышленники подделывали документы и переписывали на подконтрольных лиц имущество, которое они впоследствии хотели присвоить. В дальнейшем фигуранты приватизировали незаконно полученную недвижимость и вносили изменения в официальные госреестры.

После этого "силовой блок" ОПГ осуществлял физический захват переоформленных зданий, сооружений, земельных участков и объектов строительства.

Таким образом преступники завладели имуществом на общую сумму более 320 миллионов гривен и землей площадью практически в 24 гектара.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след злоумышленников и провели 50 обысков по местам жительства фигурантов, в офисных помещениях и их транспортных средствах.

Лидер банды и 14 участников ОПГ были задержаны и взяты под стражу.

В ходе дальнейших следственных мероприятий правоохранители установили причастность к деятельности ОПГ еще пяти человек.

На сегодняшний день расследование по данному делу завершено, а обвинительные акты в отношении 14 участников преступной организации направлены в суд.

Еще двое участников банды были объявлены в розыск. В отношении еще четырех фигурантов ранее судами были вынесены обвинительные приговоры.

За содеянное членам ОПГ может грозить лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киева организовал нарколабораторию с миллионными доходами. Злоумышленники килограммами изготавливали амфетамин и затем сбывали его. ОПГ орудовала на территории столицы, а также в Киевской и Винницкой областях.