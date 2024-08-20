Віджимали стоянки та гаражні кооперативи: у Києві судитимуть учасників жорстокої банди (відео)

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

На території столиці діяло організоване злочинне угруповання, члени якого "віджимали" у власників паркувальні місця та гаражні кооперативи. До складу банди входили десятки людей.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників у 2023 році і лише зараз розслідування по цій справі було завершено. Всім фігурантам загрожує тривале ув’язнення. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Організував діяльність злочинного угруповання 34-річний мешканець Києва, який залучив до своєї протиправної діяльності інших учасників. Чоловік особисто контролював та координував усі дії ОЗУ та уважно стежив за своїми "підопічніми".

Слідство встановило, що учасники угрупування займалися незаконним "віджимом" автогаражів і стоянок для транспорту на території столиці.

Зловмисники підробляли документи та переписували на підконтрольних осіб майно, яке вони згодом хотіли привласнити. Надалі фігуранти приватизували незаконно отриману нерухомість та вносили зміни до офіційних держреєстрів.

Після цього "силовий блок" ОЗУ здійснював фізичне захоплення переоформлених будівель, споруд, земельних ділянок та об’єктів будівництва.

Таким чином злочинці заволоділи майном на загальну суму понад 320 мільйонів гривень та землею площею майже в 24 гектари.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід зловмисників та провели 50 обшуків на місцях проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та їх транспортних засобах.

Лідера банди та 14 учасників ОЗУ було затримано та взято під варту.

Під час подальших слідчих заходів правоохоронці встановили причетність до діяльності ОЗУ ще п’ятьох осіб.

На сьогоднішній день розслідування по цій справі завершено, а обвинувальні акти щодо 14 учасників злочинної організації направлені до суду.

Ще двох учасників банди було оголошено в розшук. Щодо ще чотирьох фігурантів раніше судами було винесено обвинувальні вироки.

За вчинене членам ОЗУ може загрожувати позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Києва організував нарколабораторію із мільйонними доходами. Зловмисники кілограмами виготовляли амфетамін і потім збували його. ОЗУ орудувала на території столиці, а також у Київській та Вінницькій областях.