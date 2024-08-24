"Горелым воняет, задыхаемся": Киев накрыл запах гари, что известно

Пахнет практически по всему городу

Утром в субботу, 24 августа, жители Киева жалуются на сильный запах гари. Его ощущают в разных районах столицы.

В частности, сильный запах горелого ощущается в Дарницком районе, пишет "Труха Киев". Однако в комментариях жители столицы добавили, что неприятные "ароматы" чувствуются и в других районах — Днепровском, Деснянском, пахнет на Троещине и Оболони.

По словам киевлян, вонь началась с трех часов ночи. Некоторые проснулись в панике, думая, что горит что-то в квартире. По предварительным данным, запах гари могут давать горящие торфяники.

"Днепровский похоже горелым воняет", "Да, левобережная тоже воняет", "Троещина также задыхается", "Еще с 3 ночи такая вонь началась", "Деснянский тоже, как после пожара", "Пишут торфяники горят…но что-то не похоже", "С ночи думал, что соседи курят.. вышел, а тут везде", "Очень похоже на то, что торфяники горят", "По всему городу воняет", "Я даже проснулась с перепугу, думала что-то в доме горит", — пишут жители Киева.

Стоит отметить, что горение торфяников в Киеве в конце лета и осенью — не такое редкое явление. Согласно показателям мониторингового сервиса IQ Air, который демонстрирует уровень загрязнения воздуха, в отдельных районах Киева этот показатель превышает отметку в 71, что оценивается как "средний" уровень загрязненности воздуха.

Карта загрязненности воздуха в Киеве утром 24 августа

Как сообщал "Телеграф", в Киеве 12-летний мальчик застрял в болоте и был вынужден обратиться за помощью к спасателям. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайных ситуациях отыскали его с помощью дрона.