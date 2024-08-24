"Горілим смердить, задихаємося": Київ накрив запах гару, що відомо

Пахне практично по всьому місту

Вранці у суботу, 24 серпня, мешканці Києва скаржаться на сильний запах гару. Його відчувають у різних районах столиці.

Зокрема, сильний запах горілого відчувається у Дарницькому районі, пише "Труха Київ". Однак у коментарях мешканці столиці додали, що неприємні "аромати" відчуваються і в інших районах — Дніпровському, Деснянському, пахне на Троєщині та Оболоні.

За словами киян, сморід почався з третьої години ночі. Дехто прокинувся в паніці, думаючи, що щось горить у квартирі. За попередніми даними, запах гару можуть давати торфовища, що горять.

"Дніпровський район горілим смердить", "Так, лівобережна теж смердить", "Троєщина також задихається", "Ще з 3 ночі такий сморід почався", "Деснянський теж, як після пожежі", "Пишуть торфовища горять ... але щось не схоже", "З ночі думав, що сусіди курять.. вийшов, а тут скрізь", "Дуже схоже на те, що торфовища горять", "По всьому місту смердить", "Я навіть прокинулася з переляку, думала щось у будинку горить", — пишуть жителі Києва.

Варто зазначити, що горіння торфовищ у Києві наприкінці літа та восени — не таке рідкісне явище. Згідно з показниками моніторингового сервісу IQ Air, який демонструє рівень забруднення повітря, в окремих районах Києва цей показник перевищує позначку 71, що оцінюється як "середній" рівень забрудненості повітря.

Карта забрудненості повітря у Києві вранці 24 серпня

Як повідомляв "Телеграф", у Києві 12-річний хлопчик застряг у болоті та був змушений звернутися за допомогою до рятувальників. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій знайшли його за допомогою дрону.