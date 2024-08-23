Новый McDonald’s в Киеве: где и когда появится популярное заведение

Строят заведение возле торгово-развлекательного центра

В Киеве появится новый McDonald’s. Заведение должно быть построено на Минском массиве в Оболонском районе.

Об этом сообщил независимый портал "Моя Оболонь". Ждать открытия придется около года.

Появится новый "мак" на улице Петра Калнышевского, 2, рядом с ТРЦ "Полярный". Обещают, что заведение заработает летом 2025 года.

Это будет седьмой McDonald’s на Оболони. Как пишут на портале, два последних были открыты на проспектах Владимира Ивасюка и Степана Бандеры уже после начала полномасштабной войны.

Местные жители обрадовались этой новости, но не все. Кто-то возмутился, считая, что Минскому массиву не хватает именно парковочных мест, а не заведений питания.

"В районе тотальная проблема с парковкой и вместо того, чтобы построить многоуровневый паркинг, кто-то очень умный решил впихнуть туда МакДональдз. Это реально то, чего не хватает на Минском массиве", — комментирует киевлянин.

В паспорте объекта указано, что общая площадь выделенного участка составляет 4,65 га. На ней построят одноэтажное здание площадью 544,5 квадратных метра.

Паспорт объекта

Место застройки на карте

Напомним, что возле Центрального железнодорожного вокзала полностью демонтировали популярный McDonald’s. На его месте появится модернизированное заведение компании.

Строительные работы здесь планируют завершить уже через пять месяцев — не позднее ноября 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что Укрзализныця попала в "туалетный скандал", происходящий под Киевом. Пассажи годами жаловались на ненадлежащее состояние туалета.