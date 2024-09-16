Однією з обласних трас Києва ускладнено рух: що сталось

В Україні оголошено штормове попередження

Негода продовжує бушувати не тільки в Центральній Європі, а й в Києві. Так, у столиці ускладнено рух однією з трас через сильний вітер.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області. Зазначається, що пориви вітру в Києві становлять від 13 до 21 м/с.

Обмежена видимість в обидва боки може спостерігатись на 50 км автодороги М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, поблизу села Семиполки, Броварського району. Причиною став сильний боковий вітер, який підіймає пил з полів, утворюючи завісу.

"Будьте уважні за кермом, обирайте безпечну швидкість та дистанцію руху", — наголошують в поліції.

Зауважимо, що, за даними Укргідрометцентру, майже по всій території України на 16 вересня оголошено штормове попередження.

"До кінця доби 16 вересня у центральних, південних, східних, Тернопільській та Хмельницькій областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що Одеса пішла під воду 15 вересня внаслідок сильної зливи. Вже показали наслідки негоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Польщі через прорив дамби змило ціле місто, де проживає понад 6 тисяч осіб. Наразі в населеному пункті відсутнє водо-, газо- та електропостачання.