Разговоры в пользу бедных: в Раде поймали УПЦ МП на лжи

В оккупации значительно больше страдают представители других религиозных организаций

Священники УПЦ (МП), которые заявляют, что не могут публично отречься от РПЦ, потому что это якобы ударит по их клиру (духовенству) на оккупированных территориях — говорят неправду. Так считает глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Об этом он рассказал "Телеграфу": Будут ли молиться в квартирах и гаражах? Что ждет УПЦ МП после запрета Русской церкви

"Нет их священников на оккупированных территориях. Ибо все, что они сперва делают, это цепляют на храм табличку "РПЦ" и забывают, что они когда-то были УПЦ. Поэтому все это – разговоры в пользу бедных. Я таких коварных штук очень не люблю. Будь они такие подвижники, как пасторы, свидетели Иеговы, которых россияне "на подвал" бросают, или как наши священники ПЦУ, которые также "на подвалах", то был бы другой разговор. И если бы они били себя в грудь и кричали, что они УПЦ, что они украинская церковь. Но ведь ничего подобного…", — отметил Потураев.

Напомним, как сообщал "Телеграф", Верховная Рада Украины приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. Некоторые в народе еще называют этот документ "о запрете УПЦ МП". Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.