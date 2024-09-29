В Киев врывается осень: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Власти подсказали, что делать

Для жителей Киева и области синоптики прогнозируют опасные метеорологические явления. В воскресенье и понедельник (29-30 сентября) может быть сильный ветер.

Об этом сообщает в Telegram Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, порывы ветра могут достичь 15-20 м/с. Метеорологи объявили и уровень опасности, желтый.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 29 сентября и в течение суток 30 сентября порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве 30 сентября

На завтра, 30 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью местами по области кратковременный дождь, днем без осадков. Температура в области: ночью 6-11, днем 14-19. В Киеве: ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла.

Что говорят власти

В Киевской городской государственной администрации напоминают о соблюдении следующих правил безопасности:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах

Уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

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