"Это был не смог": в чем на самом деле причина ухудшения качества воздуха в Киеве

Сейчас ситуация уже выравнивается

В Киеве в период с 20 по 23 сентября фиксировали значительное ухудшение качества воздуха. Это был не простой смог, а задымление.

Об этом в эфире Киев24 рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она детально объяснила, почему именно в те дни экологическая ситуация так сильно изменилась в худшую сторону.

"Во-первых, это не смог классический. Это было чисто задымление. Киев попал в этот шлейф дыма, простиравшийся от очагов возгорания, кое-где еще от пожаров в экосистемах или от остатков от пожаров на торфяниках, очень долго они дымят, и этот шлейф дыма распространялся соответственно на территорию Киева. Так сложилось, что перед пятницей у нас ветер был преимущественно восточной составляющей, а вот именно в пятницу он сменился северо-восточным", — сказала Птуха.

Также она подчеркнула, что возгорания происходили в северных районах Киевской, Черниговской и Сумской областей. Дым дошел в то же время и до столицы. Самыми активными часами его перемещения были утренние и ночные.

"Возгорание было и на самой границе Сумщины и Черниговщины, и именно на границе, ведь это иногда и диверсантов даже ловили, которые поджигали специально. И на спутниковом снимке как раз было ясно видно, что наибольшие очаги возгорания были Сумщина, Черниговщина, но так же и по Киевщине кое-где тоже были", — подытожила она.

Сейчас ситуация уже выравнивается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября дым и неприятный запах накрыли некоторые районы Киева. Власти порекомендовали жителям столицы воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице.