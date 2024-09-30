Київ знову заволокло димом, містянам радять закрити вікна: в чому причина

Кияни знову скаржаться на неприємний запах у повітрі

У понеділок, 30 вересня, в Києві знову спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Станом на 14:00 у місті зафіксоване підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Там зазначили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області.

Як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, втім його кількість буде вже меншою. Водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.

У КМДА підкреслили, що до поліпшення ситуації зі станом повітря жителям столиці рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Своєю чергою у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що причиною задимлення на Київщині є пожежі в екосистемах. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря.

За даними міністерства, станом на 7 ранку локалізовано сім випадків пожеж на загальній площі 1,25 га у Вищедубечанській філії ДП "Ліси України" на Київщині. О 10 ранку локалізовано нове загоряння на площі 1,1 га. Наразі ситуація знаходиться під контролем лісівників.

Варто зазначити, що за даними сервісу SaveEcoBot, станом на 14:30 екологічна ситуація в місті виглядає наступним чином (помаранчевим відмічені зони зі шкідливим рівнем для чутливих груп, жовтим — з помірним рівнем забруднення, а зеленим — низький рівень).

Нагадаємо, 30 вересня Україну накрила пилова буря, яка поступово охоплює дедалі більше міст. Східний вітер, який приніс пил з Росії протримається щонайменше три дні, що може погіршити ситуацію.