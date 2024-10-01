Внимание, водители: в Киеве затруднено движение на одной из дорог из-за ДТП (карта)

Данную информацию правоохранители просят учитывать при планировании поездок

В Киеве на Бориспольском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. В связи с этим движение транспорта на одном из участков временно затруднено.

Информация была опубликована в пресс-службе Патрульной полиции Киева. Правоохранители просят водителей обратить внимание на это предупреждение.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Бориспольском шоссе движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева", — говорится в сообщении.

В милиции обратились к водителям, с просьбой учитывать данную информацию при планировании маршрута поездки.

Отметим, что на фото из места происшествия видно, что в результате ДТП пострадали несколько легковых авто. Подробностей пока нет. Информация устанавливается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось видео, на котором, как утверждается, начальник управления НБУ по работе с проблемными активами Павел Поляруш, якобы в нетрезвом состоянии. Мужчина якобы едва не вызвал ДТП, а затем угрожал прострелить ноги военному.