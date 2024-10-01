Увага, водії: у Києві ускладнено рух на одній із доріг через ДТП (карта)

Цю інформацію правоохоронці просять враховувати під час планування поїздок

У Києві на Бориспільському шосе сталася дорожньо-транспортна подія. У зв’язку з цим рух транспорту на одній із ділянок тимчасово ускладнено.

Інформація була опублікована у пресслужбі Патрульної поліції Києва. Правоохоронці просять водіїв звернути увагу на це попередження.

"До уваги учасників дорожнього руху У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку виїзду з міста Києва", — йдеться у повідомленні.

У міліції звернулися до водіїв з проханням враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

На фото з місця події видно, що внаслідок ДТП постраждали кілька легкових авто. Подробиць поки що немає. Інформація встановлюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, начальник управління НБУ з роботи з проблемними активами Павло Поляруш, нібито у нетверезому стані. Чоловік нібито ледве не викликав ДТП, а згодом погрожував прострелити ноги військовому. Відповідні відео почали ширитися в Telegram після того, як боєць опублікував їх на своєму каналі.