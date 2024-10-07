Скандал с конфискацией Range Rover: депутат рассказал, как смог купить элитный автомобиль по цене iPhone

Депутата и его маму подозревают в коррупции

Депутат Киевского городского совета Игорь Опадчий дал объяснение по поводу автомобиля его матери, который решили конфисковать. Ранее Шевченковский райсуд Киева наложил на депутата штраф с конфискацией Range Rover Sport.

В эфире КИЕВ24 Опадчий рассказал, что члены его семьи были арендаторами автомобиля. По его словам, автомобиль попал в серьезную аварию.

Депутат отметил, что впоследствии компания-владелец автомобиля предложила выкупить его остатки. Опадчий подчеркнул, что эти остатки были доказательством в уголовном деле по ДТП.

Он сообщил, что части авто были выкуплены за 65 тысяч гривен. Опадчий отметил, что потратил на ремонт авто у официального дилера 1 млн 860 тыс. гривен. Также он говорит, что дополнительно покупал запчасти к автомобилю. По словам депутата, если добавить стоимость ремонта машины и остатков, то получается как раз сумма, указанная в декларации.

Как известно, киевские прокуроры в суде добились конфискации машины Range Rover у матери депутата Киевского городского совета, купленной за 65 тысяч гривен. В то же время в декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость более чем в 2,3 млн гривен.

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что приобретение автомобиля по значительно заниженной цене фактически является подарком близкому лицу депутата. Такие действия запрещены законом "О предотвращении коррупции", что и послужило основанием для судебного решения.

По результатам рассмотрения дела суд признал депутата виновным по части 1 статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Народному избраннику назначен штраф в размере 2550 гривен. Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля Range Rover.

Депутат попытался оспорить это решение, но безрезультатно. Киевский апелляционный суд оставил в силе вердикт суда первой инстанции, подтвердив правомерность конфискации автомобиля и наложение штрафа.

Для справки. Land Rover Range Rover Sport 2020 года – это роскошный полноразмерный внедорожник, производимый компанией Land Rover. Модель 2020 года является частью второго поколения Range Rover Sport, выпускаемого с 2013 года. На сайте Autoria такие авто продают от 56 до 65 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что "Исландия" выпустила расследование о депутате Железняке. Автор расследования Сергей Иванов утверждает, что Железняк покрывает коррупцию в налоговой службе и сотрудничает с несколькими олигархами.