Скандал з конфіскацією Range Rover: депутат розповів, як зміг купити елітне авто за ціною iPhone

Депутата та його маму підозрюють у корупції

Депутат Київської міської ради Ігор Опадчий дав пояснення щодо автомобіля його матері, який вирішили конфіскувати. Раніше Шевченківський райсуд Києва наклав на депутата штраф з конфіскацією Range Rover Sport.

В етері КИЇВ24 Опадчий розповів, що члени його сім'ї були орендарями автомобіля. За його словами, автомобіль потрапив у серйозну аварію.

Депутат зазначив, згодом компанія-власник автомобіля запропонувала викупити його залишки. Опадчий підкреслив, що ці залишки були доказом у кримінальній справі щодо ДТП.

Він повідомив, що частини авто були викуплені за 65 тисяч гривень. Опадчий зазначив, що витратив на ремонт авто в офіційного дилера 1 млн 860 тис. гривень. Також він каже, що додатково купував запчастини до авто. За словами депутата, якщо додати вартість ремонту машини та залишків, то виходить як раз сума, яку він вказав у декларації.

Як відомо, київські прокурори у суді домоглися конфіскації машини Range Rover у матері депутата Київської міської ради, купленої за 65 тисяч гривень. Водночас у декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень.

Шевченківський районний суд Києва розглянув матеріали справи і дійшов висновку, що придбання автомобіля за значно заниженою ціною фактично є подарунком близькій особі депутата. Такі дії заборонені законом "Про запобігання корупції", що і стало підставою для судового рішення.

За результатами розгляду справи суд визнав депутата винним за частиною 1 статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Народному обранцю призначено штраф у розмірі 2 550 гривень. Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію автомобіля Range Rover.

Депутат спробував оскаржити це рішення, але безрезультатно. Київський апеляційний суд залишив у силі вердикт суду першої інстанції, підтвердивши правомірність конфіскації автомобіля та накладення штрафу.

Для довідки. Land Rover Range Rover Sport 2020 року — це розкішний повнорозмірний позашляховик, вироблений компанією Land Rover. Модель 2020 року є частиною другого покоління Range Rover Sport, яке випускається з 2013 року. На сайті Autoria такі авто продають від 56 до 65 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що "Ісландія" випустила розслідування про депутата Железняка. Автор розслідування Сергій Іванов стверджує, що Железняк покриває корупцію в податковій службі та співпрацює одразу з кількома олігархами.