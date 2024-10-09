Мина в вагоне? В Киевском метро закрыли станцию, что сейчас известно (обновлено)

На месте работают правоохранители

В социальных сетях появилась информация о том, что в вагон метро в Киеве якобы закинули мину. В то же время были опубликованы фото и видео с места происшествия.

В Полиции Киева прокомментировали ситуацию и рассказали, что сейчас на месте событий находятся правоохранители. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

"На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехника. Информация будет обновляться", — говорится в сообщении.

Тем временем в пресс-службе "Киевского метрополитена" сказали, что техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров.

"Поезда следуют мимо станции без остановки. О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" будет сообщено дополнительно", — отметили в пресс-службе.

Позже некоторые паблики стали писать, что в вагоне была не мина, а фильтр от противогаза.

РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в полиции, пишет, что в вагон поезда метро неустановленное лицо бросило неизвестный предмет и скрылось с места происшествия. В связи с этим движение поездов было остановлено. Вскоре в полиции уточнили, что неизвестным предметом, который бросили в вагон метро, оказалась фильтрующе-поглощающая коробка от противогаза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября станцию метро в Киеве экстренно закрыли из-за подтопления.