Мина в вагоне? В Киевском метро закрыли станцию, что сейчас известно (обновлено)
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На месте работают правоохранители
В социальных сетях появилась информация о том, что в вагон метро в Киеве якобы закинули мину. В то же время были опубликованы фото и видео с места происшествия.
В Полиции Киева прокомментировали ситуацию и рассказали, что сейчас на месте событий находятся правоохранители. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
"На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехника. Информация будет обновляться", — говорится в сообщении.
Тем временем в пресс-службе "Киевского метрополитена" сказали, что техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров.
"Поезда следуют мимо станции без остановки. О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" будет сообщено дополнительно", — отметили в пресс-службе.
Позже некоторые паблики стали писать, что в вагоне была не мина, а фильтр от противогаза.
РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в полиции, пишет, что в вагон поезда метро неустановленное лицо бросило неизвестный предмет и скрылось с места происшествия. В связи с этим движение поездов было остановлено. Вскоре в полиции уточнили, что неизвестным предметом, который бросили в вагон метро, оказалась фильтрующе-поглощающая коробка от противогаза.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября станцию метро в Киеве экстренно закрыли из-за подтопления.