Доставайте зонтики и не только: каких сюрпризов ждать от погоды в Киеве в ближайшие дни

Синоптики озвучили погоду на 16-18 октября

В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается похолодание, а также дождливая погода, которая будет сменяться солнечной. Однако заморозков пока не предвещается.

Такой прогноз был опубликован на сайте Sinoptik. Отмечает, что температура воздуха днем будет составлять порядка +9..+12 градусов.

Тем временем ночью температура в среднем будет на уровне +4..+6 градусов.

В среду, 16 октября, в столице пройдет дождь в обеденное время, но уже вскоре погода стабилизируется. Днем стоит ждать до +10, а ночью — столбики термометров упадут до +5..+6 градусов.

17 октября днем максимальная температура будет на уровне +10 градусов. А вот ночью ожидается до +5.

Небольшое похолодание придется столицу в пятницу, 18 октября. Днем столбики термометров будут подниматься лишь до +9, а ночью — будет всего лишь до +3 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ухудшится погода в октябре. Она назвала три дня, в которые, вероятно, уже начнутся заморозки. Также синоптик сказала, какие области зальет дождями в ближайшие дни.