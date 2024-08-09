Скандальное разрушение усадьбы Зеленских: новые подробности возни

Застройщик и городские власти перекладывают ответственность друг на друга, всех виновных еще ищут, а Киев постепенно теряет уникальные здания

На этой неделе резонансное уничтожение усадьбы Зеленских в Киеве, построенной еще в 1890-м, приобрело новое продолжение. Так, в среду, 7 августа, владелец здания на улице Конисского, 22, не согласился с обвинениями в незаконном сносе сооружения, заявив, что это якобы было не развал, а демонтаж здания, и он якобы имеет на это полное право.

"Телеграф" выяснял некоторые новые обстоятельства этой громкой истории и интересовался у экспертов, как можно остановить уничтожение исторических зданий в столице.

Что говорят правоохранители

Несмотря на заявление владельца дома, полиция продолжает расследовать этот скандальный инцидент в рамках уголовного производства.

Как сообщили "Телеграфу" в Главном управлении Нацполиции в Киеве, дело имеет статус досудебного расследования, а уголовные производства возбуждены по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (часть 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

Отметим, санкции по этим статьям предусматривают для виновных несколько мягкие наказания: начиная от штрафа (от одной до 3-х тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. грн до 68 тыс. грн), и заканчивая ограничением свободы до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью.

Как напоминают в Нацполиции, эта усадьба уже неоднократно подвергалась угрозе уничтожения, в связи с чем следователи совместно с прокуратурой в рамках начатых уголовных производств трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок. Однако по иску адвокатов ответчика суд отменил их.

— В последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля 2024 года на участок и дом наложили новый арест, не отмененный в судебном порядке, — уточняют правоохранители.

По данным Нацпола, следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры уже сообщили 32-летнему владельцу разрушенного дома о подозрении по ч.1 ст. 388 УК Украины (преднамеренное повреждение и уничтожение имущества, на которое суд наложил арест).

Следователи также устанавливают степень участия других участников, причастных к уничтожению данного исторического здания.

Что говорят у Кличко

Как сообщили на запрос "Телеграфа" в Департаменте охраны культурного наследия КГГА, это управление не давало никакого согласия на демонтаж сооружения на Конисского (бывшая Тургеневская), 22, а с учетом расположения дома в историческом ареале столицы Департамент еще 29 мая обратился в Министерство культуры и информационной политики "с просьбой воздержаться от разрешения на любые работы до окончательного определения историко-культурной ценности дома".

— Киевсовет также рекомендовал владельцам воздержаться от проведения строительных работ, — отмечают в Департаменте культнаследия.

Также там добавляют, что, несмотря на подписание меморандума города с собственником здания о восстановлении сооружения, городские власти все равно будут подавать иск в суд, "чтобы иметь законные рычаги влияния, дабы он выполнил обязательство отстроить усадьбу".

В свою очередь, как сообщают источники "Телеграфа" в КГГА, по состоянию на сегодняшний день иск в суд город еще не подал.

Вместе с тем, как рассказали по запросу "Телеграфа" в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА, городские власти официально зарегистрировали семь заявлений о предоставлении градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства "Реконструкция жилого дома буква "А" без изменений внешних геометрических размеров фундаментов в плане по адресу: г. Киев, улица Тургеневская, 22, в Шевченковском районе города Киева". Как следует из ответа, последнее такое заявление появилось 15 мая этого года.

— По результатам рассмотрения вышеупомянутых заявлений Департамент принял семь решений об отказах в предоставлении градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства, — сообщили чиновники и добавили, что в конце концов выдали эти документы по соответствующему решению суда.

Но, как уточняют в Департаменте, градостроительные условия и ограничения не являются разрешением или документом разрешительного характера согласно Закону Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и ЗУ "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности".

В Департаменте земельных ресурсов "Телеграфу" сообщили, что земельный участок на улице Тургеневской, 22 сформирован и зарегистрирован в Государственном земельном кадастре с кадастровым номером 8000000000:91:188:0005 с целевым назначением — для эксплуатации и обслуживания жилого дома.

— Однако по представлению Департамента решение о передаче (предоставлении) указанного земельного участка в аренду Киевский городской совет не принимал, — говорится в ответе земельного Департамента на запрос издания.

Защитник памятников архитектуры, активист и заместитель начальника Департамента культнаследия КГГА Дмитрий Перов сообщил, что Министерство культуры и информационной политики обязало Департамент внести усадьбу Зеленских в Перечень памяток города Киева.

"Это первое и необходимое условие, чтобы здание можно было восстановить определенным Законом способом. Напомню, что 23 июля 2024 г. экспертная комиссия по учету объектов культурного наследия Минкульта признала усадьбу соответствующей критериям памятника истории и архитектуры, рекомендовав внести ее в Государственный реестр памятников", — написал он в своем Facebook-аккаунте.

В то же время, как подчеркнул Перов, согласно ст. 14 Закона Украины "Об охране культурного наследия", решению о внесении памятника в госреестр предшествует его включение в местный Перечень памятников. С соответствующим официальным письмом профильное Министерство уже обратилось в Департамент охраны культурного наследия КГГА.

Таким образом, получается, что бюрократическая и бумажная возня вокруг статуса уже уничтоженного сооружения также будет продолжаться.

Что и кто мешает спасать старые здания

В комментарии "Телеграфу" Дмитрий Перов намекнул на некоторые причины, почему в Киеве стабильно из года в год продолжаются громкие сносы древних зданий, и как этому можно помочь.

— Должны быть комплексные решения и на уровне местного самоуправления, и на уровне органов государственной власти. Если мы говорим о сфере защиты культурного наследия, на самом деле здесь есть две проблемы.

Во-первых (и именно во-первых), это — отсутствие на сегодняшний день политической воли городского руководства сохранять и защищать в Киеве культурное наследие. Во-вторых, это пробелы в существующем памятникоохранном законодательстве.

Приведу аргумент к первому тезису: в прошлом году произошла такая же циничная провокация против местного самоуправления. В Киеве уничтожили более чем 200-летнюю деревянную усадьбу на Подоле (на ул. Ярославской, 13-Б). После этого последовало заявление мэра Виталия Кличко о том, что он обяжет застройщика восстановить эту усадьбу. Ничего не напоминает?, — риторически спросил он.

Также Перов напомнил, что городской голова тогда обещал расторгнуть договор аренды земельного участка для того застройщика, и "в-третьих, чтобы такого не повторялось больше, планировали разработать проект решения Киевгорсовета (КГС) относительно дополнительной защиты для всех исторических зданий старше ста лет".

– Такой проект решения действительно разработали. Он прошел, соответственно, все комиссии КГС. Но за год времени так его не то, что не приняли, документ даже не попадает в сессионный зал. Главы фракций мне говорят, что должна быть политическая воля. А если нет политической воли, то или иное решение не попадает на сессию горсовета. Такое решение, которое могло бы защищать, сохранять историческую застройку Киева, в частности усадьбу Зеленских от самовольного уничтожения, уже год не принимается КГС. Это политическая ответственность городского совета, и в первую очередь его председателя Виталия Кличко, — аргументировал он.

Активист также подчеркнул, что на государственном уровне практикуется "очень неверный алгоритм: в законодательстве закреплен принцип так называемой презумпции не ценности исторической застройки".

— Это значит, — продолжает Дмитрий Перов, — что любое историческое здание до того, как на него разработают соответствующую документацию и проведут научные исследования, считается неценным и защищается законом только с того момента, когда ему присвоят статус памятника. То есть может быть такая ситуация, как с усадьбой Зеленских, когда какое-то здание исследуется на предмет историчности (ценности, подлинности, архитектурной уникальности), об этом узнает застройщик и его сносит. До того, как такое сооружение получит статус, пока проводятся эти исследования, владелец (или пользователь здания) в принципе ничем не связан и может делать все, что угодно со своей собственностью. В Европе несколько иной принцип и подход. Например, в Польше и Чехии действует законодательство, которое определяет защиту всех зданий. Так, в Польше это касается сооружений старше 100 лет. В Чехии тоже определен конкретный срок и охватывает все строения, построенные до 1900 года. И их запрещено сносить до проведения соответствующих научных исследований и т.д.

При этом, как отметил защитник культурного наследия, если в этих странах какой-то девелопер хочет построить на месте какого-то исторического сооружения, он должен за свой счет провести соответствующие исследования, собрать ученых, провести ряд экспертиз и предоставить эти документы местному департаменту охраны культнаследия. А этот орган потом должен рассмотреть данные документы и принять решение: либо занести это здание в категорию памятников, либо изъять из такого списка.

— Но до завершения всех соответствующих исследований такое здание никто не имеет права сносить. Опять же, там все бремя исследований и затрат на все это ложится на плечи владельца здания (или пользователя). У нас же ситуация противоположная: это активисты должны искать специалистов, проводить какие-то исследования, собирать документы, вносить в Департамент, доказывать, что то или иное здание ценно. И к тому же законом не определен никакой срок, в течение которого эти бумаги могут рассматриваться.

На примере усадьбы Зеленских, на это ушло два с половиной года. 2,5 года нас "мурыжили", мы приносили справки и так далее. В частности, историческую справку кандидата исторических наук, истсправку доктора архитектуры о ценности этого здания. И все время Департаменту что-то было не так. Собственно, в этой парадигме застройщик воспользовался моментом предоставления зданию статуса. В Польше и Чехии такая ситуация была бы невозможной, учитывая закон.

Поэтому в Украине нужно менять закон, и с главой ВСК по Киеву, нардепом Виталием Безгиным, мы уже начали по столице нарабатывать предложения изменений в ЗУ "Об охране культурного наследия" именно в этой части, — рассказал Дмитрий Перов.

Почему Киев будет терять и дальше уникальные здания

Как известно, неделю назад столичные власти повторно инициировали, а депутаты уже зарегистрировали, законопроект об изменениях в Закон Украины "Об охране культурного наследия". В изменениях предлагается увеличить штрафы для владельцев земли и зданий до максимального уровня в 91 млн грн. Предлагаемые новации также предусматривают принудительный выкуп памятников в коммунальную собственность.

Предлагаются изменения и в другие законы по совершенствованию механизмов защиты культурного наследия и ответственности за нарушение культохранного законодательства.

В частности, законодательными изменениями депутаты планируют расширить перечень составов уголовных и админправонарушений, максимально охватывающих негативные практики в этой сфере; усиление строгости санкций за нарушение в сфере охраны культурного наследия; введение уголовной ответственности за военные преступления против культурного наследия и т.д.

Впрочем, как ранее рассказывал в интервью "Телеграфу" соучредитель KAN Development, экс-первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, проблему с рядом старых зданий Киева отягчает тот факт, что некоторые из этих сооружений не имеют юридического статуса памятников архитектуры или местного значения, либо не признаны официально объектами культуры, хотя и построены еще в прошедшем либо даже позапрошлом веке. Что, в конце концов, и дает серьезную лазейку для злоупотреблений со стороны отдельных застройщиков.

— Было время, когда придумали новый способ зарабатывания денег, — предоставление статуса вновь открывшихся памятников, а впоследствии за деньги его очень быстро снимали. Если инвестор покупал здание, которое получило подобный статус, то предоставлять такой статус ему должна компетентная комиссия с компенсацией бизнесмену его убытков и, в частности, недополученной прибыли. Сегодня, кстати, огромное количество зданий уже с предоставленным статусом памятника не имеет определения границ и режимов использования территории вокруг нее, что тоже является миной замедленного действия, и точно не улучшает инвестиционный климат, —отмечал застройщик.

Так, среди последних таких скандальных примеров, когда охранный статус старые здания приобретали уже после землеотводов и старта стройработ, можно также упомянуть кейсы с демонтажем дореволюционного здания комплекса "Пивоварня Карла Шульца" (1881 г. постройки) на Голосеевском проспекте, 8; скандальные строительные работы на склоне Старокиевской горы (ул. Гончарная в Шевченковском районе); попытка возвести на месте бывшего магазина-оранжереи "Цветы Украины" (статус здания, кстати, еще неопределенный) бизнес-центр с паркингом. При этом данное сооружение до сих пор находится в заброшенном состоянии и разрушается из-за природных условий. Этот перечень можно продолжать и дальше, в то же время счет старых уникальных сооружений, которые либо уже уничтожены, либо вот-вот исчезнут навсегда, с начала 1990-х уже достиг почти сотни единиц. А местные и центральные власти при неизвестных (и известных) обстоятельствах до сих пор в замешательстве. Таким образом, появление новых скандальных исторических кейсов в сфере застройки Киева – вопрос времени.

Напомним, после резонансного сноса усадьбы Зеленских (другое название — усадьба Малинина) в КГГА заявляли о том, что Киев будет подавать в суд на застройщика. Также город будет судиться и с владельцами дома, представлявшего историческую ценность и находившегося в списке запрещенных к сносу.

После громкого скандала, вызванного разрушением усадьбы Зеленских, застройщик обязался восстановить здание.

"Телеграф" также подробно писал, кто в действительности разрушил усадьбу Зеленских.