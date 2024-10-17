В Киеве зарисовали мурал с Будановым — у Кличко озвучили причину (фото)

Роспись продержалась считанные дни

В Киеве зарисовали мурал, посвященный украинским разведчикам. На нем был изображен глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Как сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА, мурал якобы был самовольно нанесен на боковом фасаде дома-памятника архитектуры местного значения по адресу ул. Введенская, 6, охраняемого законодательством Украины в сфере охраны культурного наследия. Там отметили, что это здание занесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Департамент подчеркивает, что в соответствии с частью второй статьи 24 закона Украины "Об охране культурного наследия", использование памятника должно осуществляться в соответствии с определенными или установленными режимами использования, таким образом, что требует наименьших изменений и дополнений памятника и обеспечивает сохранение его элементов материальной подлинности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, упорядочения, украшения и т.д. Там также напомнили, что в июне 2024 года Киевский городской совет принял решение о порядке нанесения монументальных росписей (муралов).

По данным департамента, согласно пункту 3 вышеуказанного порядка, не допускается нанесение муралов на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия. Учитывая это, департамент выдал предписание с требованием привести фасад этого дома в "должное состояние".

В то же время подчеркивается, что городом будет предложено альтернативное место в городском пространстве для создания этого мурала. При прохождении процедуры, описанной в порядке и получения соответствующих согласований, его можно будет использовать для реализации данной инициативы.

Дом на Введенской, 6

Как известно, 14 октября в столице представили новый мурал. Стенопись создали сестры Николь и Мишель Фельдман. На ней они попытались изобразить подвиг бойцов ГУР, которые рискуют и всегда идут вперед.

Введенская, 6 на карте

Напомним, в мае 2024 года в Киеве появился мурал с изображением бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он стал самым большим в стране среди тех, которые посвящены экс-главкому.