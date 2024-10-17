У Києві замалювали мурал з Будановим — у Кличка озвучили причину (фото)

Розпис протримався лічені дні

У Києві замалювали мурал, присвячений українським розвідникам. На ньому був зображений очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Як повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, мурал нібито був самовільно нанесений на бічному фасаді будинку-памʼятки архітектури місцевого значення за адресою вул. Введенська, 6, що охороняється законодавством України у сфері охорони культурної спадщини. Там зазначили, що цей будинок занесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Департамент наголошує, що відповідно до частини другої статті 24 закону України "Про охорону культурної спадщини", використання памʼятки має здійснюватися відповідно до визначених або встановлених режимів використання, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень памʼятки та забезпечує збереження її елементів матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо. Там також нагадали, що у червні 2024 року Київська міська рада прийняла рішення про порядок нанесення монументальних розписів (муралів), який є обов’язковим для врахування.

За даними департаменту, відповідно до пункту 3 вищевказаного порядку, не допускається нанесення муралів на фасадах будівель, що є об’єктами культурної спадщини. Враховую чи це, департамент видав припис з вимогою привести фасад цього будинку до "належного стану".

Водночас наголошується, що містом буде запропоновано альтернативне місце у міському просторі для створення цього муралу. За умови проходження процедури, описаної в порядку та отримання відповідних погоджень, його можна буде використати для реалізації даної ініціативи.

Будинок на Введенській, 6

Як відомо, 14 жовтня в столиці презентували новий мурал. Стінопис створили сестри Ніколь та Мішель Фельдман. На цьому вони спробували зобразити подвиг бійців ГУР, які ризикують і завжди йдуть уперед.

Введенська, 6 на мапі

Нагадаємо, у травні 2024 року в Києві з’явився мурал з зображенням колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерію Залужному. Він став найбільшим в країні серед тих, які присвячені ексголовкому.