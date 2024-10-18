В центре Киева серьезное задымление: что с качеством воздуха

Столб черного дыма распространился на значительную территорию

В пятницу, 18 октября, киевляне заметили огромный столб дыма в районе монумента "Родина-Мать". Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Черный дым, видимый издалека, распространился на значительную территорию, достигнув даже станции метро "Зверинецкая". Об этом сообщает местный телеграмм-канал.

Столб черного дыма появился в Печерском районе Киева, недалеко от монумента "Родина-Мать". Это центральная часть города, где расположены многие важные объекты. По сообщениям очевидцев, дым был замечен даже возле станции метро "Зверинецкая".

На видео, опубликованном в сети, видно, как дым растянулся на большое расстояние – он окутывает окружающие его здания. Пока нет официальных комментариев относительно причин возникновения дыма. Источник задымления остается неизвестным.

Несмотря на дым, воздух в Киеве не загрязнен. По данным SaveEcoBot, индекс качества атмосферного воздуха в городе на 09:00, 18 октября 2024 года, составляет 37 единиц. Это соответствует хорошему уровню качества воздуха.

Карта качества воздуха города Киев, по данным SaveEcoBot

Состояние качества воздуха по районам города Киева, по данным SaveEcoBot

Наиболее чистый воздух этим утром в Оболонском районе, где индекс качества составляет 16 AQI PM2.5. Самый высокий уровень загрязнения – в Святошинском районе, с индексом 67 AQI PM2.5. Это умеренный уровень загрязнения, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева пылала многоэтажка. Сильный пожар вспыхнул в элитном ЖК AuRoom на Жилянской.