В центре Киева серьезное задымление: что с качеством воздуха
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Столб черного дыма распространился на значительную территорию
В пятницу, 18 октября, киевляне заметили огромный столб дыма в районе монумента "Родина-Мать". Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
Черный дым, видимый издалека, распространился на значительную территорию, достигнув даже станции метро "Зверинецкая". Об этом сообщает местный телеграмм-канал.
Столб черного дыма появился в Печерском районе Киева, недалеко от монумента "Родина-Мать". Это центральная часть города, где расположены многие важные объекты. По сообщениям очевидцев, дым был замечен даже возле станции метро "Зверинецкая".
На видео, опубликованном в сети, видно, как дым растянулся на большое расстояние – он окутывает окружающие его здания. Пока нет официальных комментариев относительно причин возникновения дыма. Источник задымления остается неизвестным.
Несмотря на дым, воздух в Киеве не загрязнен. По данным SaveEcoBot, индекс качества атмосферного воздуха в городе на 09:00, 18 октября 2024 года, составляет 37 единиц. Это соответствует хорошему уровню качества воздуха.
Наиболее чистый воздух этим утром в Оболонском районе, где индекс качества составляет 16 AQI PM2.5. Самый высокий уровень загрязнения – в Святошинском районе, с индексом 67 AQI PM2.5. Это умеренный уровень загрязнения, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева пылала многоэтажка. Сильный пожар вспыхнул в элитном ЖК AuRoom на Жилянской.