До +17 градусов днем: будет ли ясная погода в Киеве

Синоптическая ситуация несколько изменится

В столицу пришла тёплая погода, хотя на небе преобладает облачность. Дождей в ближайшие дни не предполагается.

Дневная температура в эти дни будет находиться в пределах +12…17 градусов, а ночная — +4…6 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.

Во вторник, 22 октября, лишь к вечеру прогнозируется прояснение на небе. Осадков не будет. Воздух днем прогреется до +17 градусов, а ночью охладел до +4 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневные часы — тихие 1 м/с.

На следующий день, 23 октября, погода в городе предвидеться пасмурной, но сухой. Дневная температура повысится до +15 градусов, а ночная опустится до +6 градусов. Сила ветра в среду не превысит легкие 3 м/с.

Четверг, 24 октября, также принесет переменную облачность в Киеве. Показатели на термометрах днем достигнут +12 градусов, а ночью упадут до +6 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в начале второй половины суток – легкие 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце октября. Синоптики прогнозируют дожди, но не везде.