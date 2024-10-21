Запоздавшее бабье лето: где и когда будет теплее всего на этой неделе

Не теряйте времени и насладитесь последними теплыми деньками

На этой неделе украинцев порадует запоздавшее бабье лето. Солнце будет ласково припекать, а ртутные столбики в некоторых регионах поднимутся до +17 градусов.

Тепло пройдет с запада на восток, а потом удалится через южную часть Украины. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Самая высокая температура придет на территорию нашей страны во вторник, 22 октября. Термометры покажут +17 градусов во Львовской, Черновецкой, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. В остальных регионах будет холоднее лишь на один-два градуса. Ожидается сухая погода.

22 октября

В среду, 23 октября, в западных областях внезапно похолодает до +14 на максимуме. В этот день ртутные столбики достигнут +17 градусов в южных и восточных регионах, а также на Кировоградщине.

23 октября

В четверг, 24 октября, тепло сползет вниз – пресловутые +17 градусов продолжат радовать только жителей Херсонской, Одесской и Николаевской областей. А на востоке похолодает на два-три градуса.

24 октября

В пятницу, 25 октября, начнется похолодание по всей стране. Так, максимальная температура будет от +11 градусов на Харьковщине до +15 на юге и юго-западе. Кроме того, стоит отметить, что в Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода.

25 октября

Ранее мы поделились подробным прогнозом погоды на вторник, 22 октября. В Украине установится теплая погода. Днем температура воздуха в некоторых регионах установится до +17 градусов. Также "Телеграф" рассказал о приметах и традициях, связанных с этим днем.