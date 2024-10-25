Где в Киеве сделать яркие фото на выходных: список осенних локаций по районам

Успейте провести незабываемую осеннюю фотосессию

Столичное КО "Киевзеленстрой" в каждом районе города организовало оригинальные осенние фотозоны, которые выглядят очень ярко и креативно. Каждый желающий может сделать здесь атмосферные фотографии и организовать небольшую фотосессию.

Все инсталляции и расходные материалы были полностью созданы силами столичных коммунальщиков. Об этом сообщили в КО "Киевзеленстрой".

"Вы уже видели осенние фотозоны в столичных парках и скверах? Работники районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений обустроили 10 фотозон для красивых осенних фотографий", — говорится в сообщении.

В каждом районе Киева были установлены оригинальные осенние фотозоны, которые выглядят действительно очень креативно и ярко. Столичные коммунальщики приложили массу усилий, чтобы подарить жителям и гостям Киева незабываемые впечатления.

В "Киевзеленстрое" подчеркнули, что все расходные материалы для инсталляций и их обустройство полностью взяли на себя коммунальщики.

"Каждый район столицы выбирал лучшие локации для установки инсталляций. Идеи для фотозон, все расходные материалы, а также обустройство — исключительно силами коммунальщиков", — отметили зеленстроевцы.

Всех желающих приглашают посетить киевские парки и сделать пару осенних селфи на фоне креативных фотозон.

"Здесь вы сможете сделать не только фотографию на память, но и хорошо провести время с друзьями, семьей или наедине", — подчеркнули в КО "Зеленстрой".

Где установлены осенные инсталляции — перечень локаций по районам:

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