Де в Києві зробити яскраві фото на вихідних: список осінніх локацій по районам

Встигніть провести незабутню осінню фотосесію

Столичне КО "Київзеленбуд" у кожному районі міста організувало оригінальні осінні фотозони, які виглядають дуже яскраво та креативно. Кожен бажаючий може зробити тут атмосферні фотографії та навіть організувати невелику фотосесію.

Усі інсталяції та їх облаштування були повністю створені силами столичних комунальників. Про це повідомили у КО "Київзеленбуд".

"Ви уже бачили осінні фотозони у столичних парках та скверах? Працівники районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень облаштували 10 фотозон для красивих осінніх світлин", — йдеться у повідомленні.

У кожному районі Києва були встановлені оригінальні осінні фотозони, які виглядають справді дуже креативно та яскраво. Столичні комунальники доклали багато зусиль, щоб подарувати мешканцям та гостям Києва незабутні враження.

У "Київзеленбуді" наголосили, що всі витратні матеріали для інсталяцій та їх облаштування повністю взяли на себе комунальники.

"Кожен район обирав кращі локації для встановлення інсталяцій. Ідеї для фотозон, всі витратні матеріали, а також облаштування – винятково силами комунальників", — зазначили зеленбудівці.

Усіх бажаючих запрошують відвідати київські парки та зробити пару осінніх селфі на тлі креативних фотозон.

"Тут ви зможете зробити не лише фотографію на згадку, а й добре провести час із друзями, сім’єю чи наодинці", — наголосили у КО "Зеленбуд".

Де встановлені осінні інсталяції – перелік локацій по районам:

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