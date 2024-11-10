Без заморозків, але з дощами: якою буде погода у Києві наступного тижня

Мешканцям та гостям столиці не варто забувати про парасольки

У Києві наступного тижня очікується класична осіння погода з температурою повітря до +8 °С вдень. Декілька днів поспіль йтиме дощ, але заморозків не передбачається.

Вночі та вранці місцями можливий туман. Про це повідомляється на профільних ресурсах.

У першій половині наступного тижня погодні умови формуватимуться під впливом малорухливого антициклону, тому суттєвих опадів не передбачається.

З четверга атмосферний тиск почне помітно знижуватись, активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу. Вони принесуть до столиці дощі.

Прогноз погоди у Києві на 11-17 листопада

У понеділок, 11 листопада, погоду визначатиме великий та малорухливий антициклон. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2…+4°С, удень +2…+8°С.

У вівторок, 12 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно східної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2°С, удень +2…+6°С.

У середу 13 листопада пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2°С, удень +2…+3°С.

У четвер, 14 листопада, очікуються дощі. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +2°С, удень +3…+4°С.

У п’ятницю, 15 листопада, похмуро та без опадів. Вітер очікується переважно у західній чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, днем +3...+5°С.

У суботу, 16 листопада, очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2°С, удень +1…+8°С.

У неділю, 17 листопада, буде ясна, сонячна погода. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2°С, удень +3…+7°С.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у Києві очікуються морози. Хоча зараз навіть нічна температура повітря в Києві тримається вище за нульову позначку, до кінця місяця в столиці очікуються "мінуси".