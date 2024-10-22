Заместитель Кличко Прокопив решил уволится после громкого расследования и сделал интересное заявление

Владимир Прокопив решил уволиться после громкого расследования

Заместитель городского главы Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив, которого отстранили от исполнения обязанностей после громкого антикоррупционного расследования, написал заявление на увольнение. По его словам, за свою должность он "никогда не держался".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Данная информация появилась в виде обновления к посту, которым он прокомментировал скандал ранее.

"За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление об увольнении на имя Киевского городского головы", — заявил Прокопив.

Напомним, что в вышеупомянутом антикоррупционном расследовании говорится об элитной недвижимости в центре Киева и нескольких коммунальных предприятиях, которыми владеет Прокопив или его приближенные люди. После громкого материала журналистов мэр Киева заявил, что Прокопива уже отстранили, а сам чиновник решил прокомментировать ситуацию, заявив, что готов к возможным проверкам.

Ранее "Телеграф" сообщал о завершении досудебного расследования по делу семейства Гринкевичей.