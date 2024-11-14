Зальет дождем и засыпает снегом: сколько в Киеве будут продолжаться осадки

Осень передала свои полномочия

Столицу накрыли облака, принесшие с собой осадки — мелкие дожди и снег. Синоптики прогнозируют, что мокрая погода закрепится еще на два дня, но уже в первый выходной ожидается даже небольшое прояснение.

В течение 14-16 ноября температура будет колебаться в пределах +3…6 градусов. Ночью она будет находиться в пределах +1…0 градусов, как сообщили специалисты с сайта Sinoptik.

В четверг, 14 ноября, небо будет покрыто облаками. Осадки будут идти все сутки — утром прогнозируется мелкий дождь со снегом, днем ожидается мелкий дождь, к которому вечером снова добавится мокрый снег. Воздух днем прогреется до +3 градусов, а ночью остыл до 0. Максимальные порывы ветра произойдут к концу дня — легкие 2 м/с.

Всю пятницу, 15 ноября, будет держаться облачность. Утром начнется мелкий дождь со снегом, который в дневные часы сменится мелкими осадками. Вечером будет сухая погода. Дневная температура повысится до +3 градусов, а ночью упадет до 0. Сила ветра не превысит 2 м/с.

Утром субботы, 16 ноября, ожидается небольшое прояснение, но уже днем ветер натянет облака. Показатели термометров в дневное время вырастут до +6 градусов, а ночью упадут до +1 градуса. Наибольшие порывы ветра произойдут в обед – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях Украины ухудшится погода 14 ноября.